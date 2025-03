Cardeal You: Maria, saúde dos enfermos, é esperança para os que a invocam

O cardeal Lazzaro You conduz o Terço no átrio da Basílica do Vaticano (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Na primeira sexta-feira da Quaresma na Praça São Pedro, o Terço pela saúde do Papa foi conduzido pelo cardeal coreano Lazzaro Heung-sik You. O cardeal indica a Virgem, a Mãe cuidadosa que, de maneira única, participou do mistério da Cruz de Cristo, como “o ícone perfeito da maternidade da Igreja, à qual toda pessoa batizada deve corresponder”.

Vatican News

“Irmãos e irmãs, também nesta noite, com a oração do Terço, invoquemos Maria, saúde dos enfermos, pela saúde do Santo Padre Francisco”. Este foi o convite com o qual o cardeal Lázaro Heung-sik You, prefeito do Dicastério para o Clero, introduziu nesta sexta-feira, 7 de março, na Praça São Pedro, o Terço pelo Papa, que está hospitalizado no Hospital Gemelli desde 14 de fevereiro. O encontro de oração se renova há doze noites consecutivas para pedir a graça da boa recuperação do Pontífice. A oração é organizada pela Secretaria de Estado e pela Diocese de Roma.

O cardeal sublinhou que a Virgem, que de maneira única participou do mistério da Cruz de Cristo, é o ícone perfeito da maternidade da Igreja, à qual toda pessoa batizada deve corresponder. “Mãe carinhosa, ela brilha como um sinal de esperança para todos aqueles que invocam a sua ajuda”.

Em frente à imagem de “Maria Mãe da Igreja” colocada no pórtico da Basílica vaticana, o cardeal You conduziu a oração mariana na presença de outros cardeais, bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas da Cúria Romana e da Diocese de Roma, e de centenas de fiéis que também se reuniram à luz de velas para confiar o Sucessor de Pedro à intercessão da Virgem.

Após a meditação dos Mistérios Dolorosos, na primeira sexta-feira da Quaresma, e a oração da Salve Rainha, depois das Ladainhas Lauretanas, o cardeal You invocou a Deus para que, “perseverando na fé, cresçamos no amor e caminhemos juntos até a meta da bem-aventurada esperança”. Por fim, a assembleia entoou o Oremus pro Pontifice e o cardeal despediu-se dos presentes com uma bênção.