Cardeal Koovakad: o mundo reza pelo Papa, inclusive fiéis de outras religiões

Após a meditação vespertina dos Exercícios Espirituais desta quarta-feira (12/03), foi rezado o terço por Francisco na Sala Paulo VI. Introduzindo os Mistérios Gloriosos estava o prefeito do Dicastério para o Diálogo Inter-religioso, cardeal Koovakad, que exortou a “confiar o Santo Padre e todos os doentes à proteção materna de Maria”, unindo a nossa invocação à dos pobres.

Vatican News

Ao concluir a sétima meditação dos Exercícios Espirituais para a Cúria Romana, na Sala Paulo VI, pelo Pe. Roberto Pasolini, pregador da Casa Pontifícia, após a recitação das Vésperas, o cardeal George Jacob Koovakad, prefeito do Dicastério para o Diálogo Inter-religioso, conduziu na tarde desta quarta-feira, 12 de março, o terço pela saúde do Papa, com a meditação dos Mistérios Gloriosos, transmitida também pelos telões da Praça São Pedro e pela mídia vaticana. Ao introduzir a oração mariana, o purpurado convidou a “confiar o Santo Padre e todos os doentes à proteção materna de Maria”.

“De todo o mundo, nestas semanas em que o Santo Padre está no hospital”, lembrou o cardeal Koovakad, ”chegaram mensagens comoventes de solidariedade e proximidade, juntamente com a certeza de muitas orações elevadas ao Céu para sua recuperação. Portanto, junto com os fiéis cristãos e com os crentes de outras tradições religiosas”, e também com "muitos não crentes que apreciam e amam o Papa Francisco e estão preocupados com sua saúde", confiamos ele e todos os doentes à proteção da Santíssima Virgem. Vamos unir, foi o seu pedido, “nossa invocação à dos pobres, porque a oração deles é a mais eficaz, como sugere a Sagrada Escritura e, em particular, Sirach: 'a oração do pobre eleva-se de sua boca até os ouvidos (de Deus), (e Deus) se apressará em lhe fazer justiça. A oração do pobre passa através das nuvens, e não cessa até que tenha chegado. Não desiste até que o Altíssimo tenha intervindo”.

Após as cinco dezenas de Ave-Maria, foi cantado o Salve Rainha, seguido da Ladainha Lauretana e da invocação a Deus para que nos conceda “gozar sempre de saúde no corpo e no espírito” e, por intercessão de Maria, nos salve “dos males que agora nos entristecem” para nos conduzir “à alegria sem fim”. Por fim, o momento de oração foi encerrado com o Oremus pro Pontifice e um hino à Virgem Maria.