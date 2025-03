A "Statio Quaresimale" também passou pela Basílica de São Pedro

A tradicional 'pausa' que durante os quarenta dias da Quaresma é observada em Roma em uma das igrejas que preservam as memórias dos mártires, também foi realizada no sábado, 15 de março, no Vaticano. Nesta segunda-feira, 17, os fiéis se reunirão para celebrar o rito na Igreja de São Clemente, perto do Coliseu.

Vatican News

A Statio Quaresimale na Basílica de São Pedro foi realizada no sábado, 15 de março. É um antigo rito da tradição romana que, durante os 40 dias da Quaresma, de acordo com um calendário pré-estabelecido, prevê a pausa dos fiéis e peregrinos em uma das igrejas de Roma que preservam as memórias dos mártires. As ladainhas dos santos são então recitadas em uma curta procissão e depois é celebrada a Eucaristia.

No sábado anterior ao segundo domingo da Quaresma, a “Statio” na Basílica do Vaticano, teve então a procissão acompanhada pelas litanias, chegando à Loggia della Veronica. Lá aconteceu a ostensão da relíquia da lança de Longuinho, o soldado romano que perfurou o lado de Cristo. Em seguida, o cardeal Mauro Gambetti, arcipreste da Basílica Papal de São Pedro, presidiu a celebração eucarística no Altar da Cátedra, com a presença dos cônegos da Basílica, dos sacerdotes e do povo de Deus.

As próximas “stationes”

A primeira “Statio Quaresmal” ocorreu na Quarta-feira de Cinzas, na Basílica de Santa Sabina. No domingo, 16 de março, o segundo da Quaresma, a “Statio” foi realizada em Santa Maria in Domnica alla Navicella, às 19h. Nesta segunda-feira, 17, os fiéis se reunirão para celebrar o rito tradicional na Igreja de São Clemente, perto do Coliseu, às 18h30; enquanto na terça-feira, às 18h, poderão ir a San Saba, no Aventino. Na quarta-feira, 19 de março, será a Basílica de Santa Cecília em Trastevere que sediará a liturgia às 17h30; no mesmo horário e na mesma região, mas na Igreja de Santa Maria em Trastevere, no dia seguinte, quinta-feira, 20 de março. Na sexta-feira, será a vez da Igreja de San Vitale em Fovea, às 18h30min. No sábado, 22 de março, às 19 horas, o encontro será em Santi Marcellino e Pietro al Laterano e no dia 23 de março, terceiro domingo da Quaresma, em San Lorenzo fuori le Mura, às 18h30min.