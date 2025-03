Vaticano: cardeal Parolin recebe em audiência o presidente da Lituânia

O secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, acompanhado do secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais, dom Paul Richard Gallagher, recebeu o presidente da Lituânia, Gitanas Nausėda. Na pauta, temas de caráter regional e internacional, como as perspectivas de paz na Ucrânia, que sofre com a invasão russa há 3 anos.

Andressa Collet - Vatican News O cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, recebeu na manhã desta segunda-feira (03/03) o presidente da República da Lituânia, Gitanas Nausėda. O encontro, que também contou com a participação do arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais, foi divulgado em comunicado da Sala da Imprensa da Santa Sé. Durante a audiência, realizada na Secretaria de Estado, "foi expressa satisfação pelas boas e frutíferas relações bilaterais, observando a contribuição positiva da fé cristã na sociedade lituana". Além disso, foram analisadas questões de caráter regional e internacional, "com especial referência às perspectivas de paz na Ucrânia". O país báltico com 2,8 milhões de habitantes tem sido um firme aliado da Ucrânia desde a invasão russa, em fevereiro de 2022. O presidente da Lituânia, Gitanas Nausėda, está em Roma para participar da peregrinação nacional do Jubileu da Esperança. Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Photogallery O encontro foi realizado na manhã desta segunda-feira (03/03) O cardeal Parolin recebeu o presidente da Lituânia na Secretaria de Estado O cardeal Parolin recebeu o presidente da Lituânia na Secretaria de Estado O cardeal Parolin recebeu o presidente da Lituânia na Secretaria de Estado As imagens da audiência