Athletica Vaticana promove missa na véspera da Maratona de Roma

Giampaolo Mattei - Vatican News

No sábado, 15 de março, às 18h na Itália, a Missa do Maratonista e Esportista - no ano do Jubileu - será celebrada na Basílica de Santa Maria in Ara Coeli, no Monte Capitolino, véspera da Maratona de Roma. Mulheres e homens de todos os esportes e idades irão participar: amadores e profissionais, treinadores, dirigentes e familiares irão se revezar nas leituras e orações.

No final da missa, será recitada a Oração do Maratonista - um texto disponível em 38 idiomas - e haverá uma bênção aos atletas e a todos aqueles que, em diferentes modalidades, fazem parte do mundo do esporte. A esperança é que a celebração também possa ser um sinal de paz, precisamente através da experiência esportiva.

O arcebispo Carlo Maria Polvani, secretário do Dicastério para a Cultura e a Educação, a quem o Papa confiou o cuidado do esporte na Constituição Apostólica “Praedicate Evangelium”, irá presidir a celebração. Muitos sacerdotes maratonistas devem se fazer presentes. A Athletica Vaticana promove a Missa do Maratonista na véspera das corridas de 42 km195 também em Nova York, nos Estados Unidos, e nas cidades italianas de Florença, Veneza e Assis.