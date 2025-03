Arcebispo Gallagher em viagem à Hungria

O secretário das Relações com os Estados e as Organizações Internacionais estará no país europeu de quinta-feira, 27 de março, a domingo, dia 30. Esta sexta-feira, participa de uma cerimônia pelo 60º aniversário da morte de dom Angelo Rotta, núncio apostólico em Budapeste de 1930 a 1945, do qual se recorda os esforços para proteger os judeus durante a Shoah

A viagem à Hungria do arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário vaticano das Relações com os Estados e as Organizações Internacionais, realiza-se da noite desta quinta-feira, 27 de março, até o domingo, dia 30. Esta sexta-feira, ele participa de uma cerimônia por ocasião do 60º aniversário da morte de dom Angelo Rotta, o saudoso núncio apostólico em Budapeste de 1930 a 1945, durante os anos da Segunda Guerra Mundial. Falecido em 1965, trinta anos mais tarde, em 1995, Rotta foi reconhecido como “Justo entre as Nações” pelo Yad Vashem por seus esforços para tentar salvar os judeus durante a Shoah.

O programa

De acordo com o programa divulgado no X pelo perfil @TerzaLoggia da Secretaria de Estado, no primeiro compromisso do arcebispo Gallagher em terra magiar, uma reunião esta sexta-feira, 28 de março, com Péter Szijjártó, ministro das Relações Exteriores e do Comércio, seguida de um discurso na conferência anual dos embaixadores húngaros e, depois, a participação na cerimônia já mencionada que recordará a morte de dom Rotta. Por fim, o encontro de Gallagher com o cardeal Péter Erdö, arcebispo metropolitano de Esztergom-Budapeste, com dom András Veres, presidente da Conferência Episcopal Húngara, e com os quatro arcebispos e o arcebispo metropolitano para os fiéis greco-católicos.

No sábado, 29 de março, o secretário das Relações com os Estados visitará a comunidade do Mosteiro Beneditino de São Martinho de Pannonhalma e os estudantes do Pannonhalmi Bencés Gimnázium. O último dia, domingo, 30 de março, será dedicado à Missa na Co-Catedral de Santo Estêvão, em Budapeste.