Aumentam os católicos no mundo: são um bilhão e 406 milhões

O Annuario Pontificio 2025 e o Annuarium Statisticum Ecclesiae 2023 foram publicados: a população católica cresceu nos cinco continentes, com a África registrando o maior aumento percentual (+ 3,31%). E, novamente, na África e também na Ásia há um aumento no número de padres, enquanto na Europa, Oceania e América há uma diminuição. Diminuição do número de religiosos professos e seminaristas maiores

Elaborado pelo Escritório Central de Estatística da Igreja

O Annuario Pontificio 2025 e o Annuarium Statisticum Ecclesiae 2023, cuja elaboração foi feita pelo Escritório Central de Estatística da Igreja, da Secretaria de Estado, já estão disponíveis nas livrarias, publicados pela Tipografia Vaticana. Ao examinar os dados do Anuário Pontifício, é possível obter informações sobre a vida da Igreja Católica no mundo em 2024. Durante esse período, uma Metrópole foi criada; três sedes episcopais foram elevadas a Sedes Metropolitanas; foram criadas sete novas dioceses; uma Sede Episcopal foi elevada a arquidiocese e uma Administração Apostólica a Diocese. Por sua vez, o Annuarium Statisticum Ecclesiae oferece uma visão geral dos principais fenômenos quantitativos relativos à ação pastoral da Igreja Católica no mundo. A seguir estão as informações estatísticas relativas ao biênio 2022-2023.

Aumento da população católica no mundo

1. A população católica mundial aumentou em 1,15% entre 2022 e 2023, passando de aproximadamente 1.390 para 1.406 milhões, uma porcentagem muito semelhante à dos dois anos anteriores. A distribuição dos católicos batizados, de acordo com o diferente peso demográfico dos continentes, é diferente nas diversas áreas geográficas. A África reúne 20% dos católicos de todo o planeta e é caracterizada por uma difusão muito dinâmica da Igreja Católica: o número de católicos aumenta de 272 milhões em 2022 para 281 milhões em 2023, com uma variação relativa de +3,31%. Entre os países do continente africano, em particular, a República Democrática do Congo é confirmada em primeiro lugar no número de católicos batizados, com quase 55 milhões, seguida pela Nigéria, com 35 milhões; Uganda, Tanzânia e Quênia também registram números respeitáveis.

Com um crescimento de 0,9% no biênio, a América consolida sua posição como o continente ao qual pertencem 47,8% dos católicos do mundo. Desses, 27,4% residem na América do Sul (onde o Brasil, com 182 milhões, representa 13% do total mundial e continua sendo o país com o maior número de católicos), 6,6% na América do Norte e os 13,8% restantes na América Central. Se relacionarmos o número de católicos com o tamanho da população, Argentina, Colômbia e Paraguai se destacam com mais de 90% da população. O continente asiático registra um crescimento de católicos de 0,6% no biênio, seu peso em 2023 é de cerca de 11% no mundo católico. 76,7% dos católicos do Sudeste Asiático em 2023 estão concentrados nas Filipinas, com 93 milhões, e na Índia, com 23 milhões. A Europa, embora abrigue 20,4% da comunidade católica mundial, continua sendo a área menos dinâmica, com um crescimento no número de católicos no biênio de apenas 0,2%. Essa variação, por outro lado, diante de uma dinâmica demográfica quase estagnada, se traduz em uma ligeira melhora na presença de católicos, chegando a quase 39,6% em 2023. Itália, Polônia e Espanha possuem uma incidência de católicos superior a 90% da população atual. Os católicos da Oceania são pouco mais de 11 milhões em 2023, 1,9% a mais do que em 2022.

O número de bispos aumentou em dois anos

2. O número de bispos no mundo católico aumentou no último biênio, com uma variação geral de 1,4%, de 5.353 em 2022 para 5.430 em 2023. Esse movimento de crescimento é encontrado em todos os continentes, com exceção da Oceania, onde o número de Bispos não mudou no biênio. A variação relativa é um pouco mais acentuada na África e na Ásia e abaixo da média mundial na Europa e na América. Também é possível observar que o peso relativo de cada continente permanece quase inalterado durante o período e proporcional à importância relativa de cada continente, com uma concentração maior de bispos na América e na Europa. Na África, a quota dos bispos no total mundial aumenta de 13,8% em 2022 para 14,2% em 2023.

Também deve ser observado que o número de católicos por Bispo em 2023 não difere muito de continente para continente: enquanto a média mundial é de 259.000 católicos por bispo, cifras de 365.000 e 334.000 são registradas na África e na América, respectivamente. Particularmente favorável é a situação na Oceania, com 87.000 católicos por Bispo, um sinal, desse ponto de vista, de um ligeiro excesso de bispos em comparação com os outros continentes.

Mais padres na África e na Ásia, menos na Europa, Oceania e América

3. No final de 2023, havia 406.996 sacerdotes nas 3.041 circunscrições eclesiásticas do mundo católico, uma redução de 734 em relação a 2022, ou -0,2%. Um exame por área geográfica mostra um aumento na África (+2,7%) e na Ásia (+1,6%) e uma diminuição na Europa (-1,6%), Oceania (-1,0%) e América (-0,7%). Se, além dos continentes, também for levada em conta a distinção entre diocesanos e religiosos, nota-se que na Ásia e na África o aumento de padres como um todo pode ser atribuído à dinâmica de padres diocesanos e religiosos. Para a África, em particular, o aumento geral de sacerdotes resulta de um aumento de cerca de 3,3% nos diocesanos e de 1,4% nos religiosos. No continente americano, destaca-se o aumento do clero diocesano na América Central e na América Latina no biênio. Na Europa, no entanto, observa-se uma diminuição de 1,6% tanto no total quanto nos componentes individuais (diocesanos e religiosos); a mesma coincidência, embora a diminuição seja menor (-1,0%), é observada na Oceania.

A distribuição em 2023 por área geográfica mostra que, diante de 38,1% do número total de padres na Europa, há 29,1% pertencentes ao continente americano, enquanto as outras áreas continentais seguem com 18,2% para a Ásia, 13,5 para a África e 1,1 para a Oceania. A análise estrutural dos padres pode ser acrescentada à dos católicos para destacar eventuais desequilíbrios entre a demanda e a oferta de serviços pastorais. No caso de um equilíbrio perfeito entre a presença e a demanda por atividade pastoral, a composição percentual de padres deveria coincidir, para cada área territorial examinada, com a de católicos. Na realidade, uma comparação das duas porcentagens de composição de padres e católicos mostra que há grandes disparidades em 2023. Em particular, as porcentagens de padres excedem as de católicos na América do Norte (10,3% de padres vs. 6,6% de católicos), Europa (38,1% de padres vs. 20,4% de católicos) e Oceania (1,1% de padres vs. 0,8% de católicos). A escassez mais evidente de sacerdotes está na América do Sul (12,4% de sacerdotes e 27,4% de católicos), na África (13,5% de sacerdotes e 20,0% de católicos) e na área Continental Central da América (5,4% de sacerdotes e 11,6% de católicos).

O grupo de diáconos

4. Os diáconos permanentes constituem o grupo de clérigos que cresce mais rapidamente. Seu número chegou a 51.433 em 2023, em comparação com 50.150 em 2022, um aumento de 2,6%. As disparidades territoriais permanecem acentuadas: taxas de crescimento significativas são observadas na Oceania (+10,8%) e na América (+3,8%), enquanto há taxas de mudança ligeiramente decrescentes na África e na Europa. Não há variações significativas na distribuição planetária de diáconos durante o biênio em consideração: há apenas uma diminuição no número relativo de diáconos na Europa e um crescimento no da América, devido essencialmente a um desenvolvimento notável na América do Norte. Essa figura de agente pastoral está particularmente presente na América (especialmente na América do Norte, com 39% de todos os diáconos do mundo) e também na Europa (31%).

Para destacar o papel de apoio desses agentes na ação pastoral ao lado dos sacerdotes, pode-se considerar a proporção do número de diáconos permanentes em comparação, área por área, com o número de sacerdotes presentes. Assim, verifica-se que, no mundo, a distribuição de diáconos para cada 100 sacerdotes presentes é de 13 em 2023, variando de um mínimo de apenas 0,5 na Ásia a um máximo de 29 na América. Na Europa, o quociente é de cerca de 10, enquanto na África apenas um diácono permanente serve ao lado de cem sacerdotes. O tamanho desse índice, embora apreciável, ainda é bastante modesto para que o trabalho dessa categoria de agente pastoral tenha um impacto significativo no equilíbrio entre a demanda e a oferta de serviços aos católicos no território. Em termos evolutivos, entretanto, é perceptível que os diáconos permanentes tendem a mostrar uma presença maior no território precisamente nas áreas em que a rotatividade de padres parece ser mais problemática.

Diminuição dos religiosos professos e religiosas professas

5. A diminuição do número de religiosos professos não sacerdotes e de religiosas professas que ocorreu ao longo do tempo continuou em 2023, embora em um ritmo menos intenso. Em particular, deve-se notar, com relação ao número de religiosos professos não sacerdotes, que enquanto na África houve um aumento entre 2022 e 2023, em todos os outros continentes houve uma diminuição. Vale a pena observar que a diminuição na América do Sul se atenuou em comparação com a redução média anual no período anterior, e que há até mesmo uma situação estacionária na América Central. O peso relativo nas várias áreas da presença de religiosos professos que não são sacerdotes é tal, quando considerado diacronicamente, que reafirma a diminuição na Europa, que continua a decrescer durante 2023.

A contração de religiosas professas, conforme mencionado, continuou em 2023. Globalmente, elas passam de 599.228 em 2022 para 589.423 em 2023, uma mudança relativa de -1,6%. Quanto à sua distribuição geográfica, em 2023, quase 32% residem na Europa, seguidos pela Ásia com 30%, América com 23% (distribuídos igualmente nos dois hemisférios), África com 14% e Oceania com 1%. A contração registrada no número de religiosas professas no mundo é substancialmente atribuível a um aumento considerável de mortes, resultado de uma alta presença de religiosas em idade avançada, enquanto o número de abandonos da vida religiosa se torna menos relevante durante o biênio. A África, no biênio 2022-2023, registra o aumento significativo de 2,2%, seguida pelo Sudeste Asiático, com +0,1%. A América do Norte, por outro lado, mostra uma contração de -3,6%. Ela é seguida de perto pela América do Sul, com -3%, enquanto o declínio na América Central Continental e nas Antilhas Centrais é mais moderado. A Europa traz o recorde negativo, com uma variação de -3,8%.

Esses movimentos, é claro, afetam as mudanças nos pesos continentais do número de religiosas professas. Com referência ao período 2022-2023, há uma redução da presença de religiosas na Europa e na América do Norte, com vantagem para Ásia e África. Em particular, enquanto em 2022 o número total de religiosas professas atuando na Europa e na América representava 55,8% do total mundial, em 2023 essa porcentagem caiu para 54,8%. A mudança mais significativa durante o período foi observada no Sudeste Asiático (de 28,7% para 29,2%) e na África (de 13,9% para 14,5%).

Apesar da contração observada globalmente e em nível de algumas realidades continentais, as religiosas professas continuam sendo uma realidade não negligenciável: o número total de religiosas representa 45% a mais do que a população sacerdotal. Embora o papel que elas historicamente desempenham na prestação de serviços tenha diminuído de modo geral ao longo dos anos, seu trabalho na vida da comunidade cristã ainda continua sendo o de acompanhar, ou mesmo substituir, o dos sacerdotes.

Grandes disparidades no número de vocações

6. A tendência temporal observada no mundo do número de seminaristas maiores denota uma diminuição ininterrupta desde 2012. O número de candidatos ao sacerdócio passou de 108.481 em 2022 para 106.495 em 2023, com uma variação de -1,8%. A diminuição, observada no total mundial, afeta todos os continentes, com exceção da África, onde os seminaristas aumentaram 1,1% (de 34.541 para 34.924). Na Europa, Ásia e América, mas especialmente no primeiro continente, as reduções são significativas (-4,9% na Europa, -4,2% na Ásia e -1,3% na América). Na Oceania, a tendência é negativa e de pouco peso.

A distribuição percentual dos seminaristas maiores por continente mostra mudanças modestas no biênio considerado. A África e a Ásia contribuíram com 61,0% do total mundial em 2022, uma porcentagem que subiu para 61,4% em 2023. Além do leve ajuste negativo da Oceania, a América e a Europa como um todo veem, por outro lado, uma diminuição em sua incidência: em 2022, os 41.199 seminaristas americanos e europeus representavam quase 38% do total mundial, enquanto um ano depois caíram para 37,7%. Para destacar os excedentes positivos e negativos de vocações em nível territorial, é útil uma comparação entre a distribuição percentual de seminaristas e a distribuição correspondente de católicos.

Assim, verifica-se que em 2023 há grandes disparidades. Em particular, as porcentagens de seminaristas excedem as de católicos na África (32,8% de seminaristas contra 20% de católicos) e na Ásia (28,6% de seminaristas e 11% de católicos). Nesses continentes, há uma tendência de atender à necessidade de prover a obra do apostolado local com total autonomia. Na Europa e na América, entretanto, as porcentagens de seminaristas são menores do que as de católicos (12,0% de seminaristas e 20,4% de católicos na Europa e 25,7% de seminaristas e 47,8% de católicos na América). Nesses dois continentes, portanto, é mais difícil responder adequadamente às necessidades dos católicos presentes, como, em particular, a substituição geracional de sacerdotes.