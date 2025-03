Em 2 de abril, Parolin celebra missa pelos 20 anos da morte de João Paulo II

Na próxima quarta-feira, 2 de abril, às 15h (horário local), o cardeal secretário de Estado presidirá a Eucaristia em memória do falecimento do Papa Wojtyła. Estará presente o cardeal Stanisław Dziwisz, a quem o Papa Francisco enviou uma carta em 12 de fevereiro, assegurando sua bênção aos participantes.

Vatican News

Pouco mais de um mês atrás, em 12 de fevereiro, o Papa enviou uma carta ao cardeal Stanisław Dziwisz, na qual assegurou sua bênção aos participantes das celebrações pelos 20 anos do falecimento de São João Paulo II. "Desejo a todos um sereno Ano Jubilar sob o sinal da esperança" – escreveu Francisco – "e, invocando a intercessão da Bem-Aventurada Virgem e de São João Paulo II, de coração abençoo vocês e todos os que participarão da celebração do próximo dia 2 de abril."

A Missa e a vigília de 2 de abril

O cardeal Dziwisz estará na Basílica Vaticana no dia 2 de abril, às 15h (horário local), quando o cardeal Pietro Parolin presidirá a liturgia eucarística em memória do falecimento de João Paulo II. A participação na missa será aberta a todos, sem a necessidade de bilhetes de acesso. No mesmo dia, à noite, às 21h (horário local), está programada uma vigília de oração em polonês e italiano na Praça São Pedro, que será conduzida pelo presidente da Conferência dos Bispos Poloneses, o arcebispo Tadeusz Wojda, também um dos concelebrantes da liturgia da tarde.

Reina: o “grande dom” da vida do Papa Wojtyła

Nos últimos dias, em uma carta dirigida a sacerdotes, religiosos, comunidades e fiéis da Diocese de Roma, o cardeal vigário Baldassare Reina definiu a vida de São João Paulo II como um "grande dom" – inclusive, escreveu Reina, "pelo seu serviço pastoral em nossa diocese" –, convidando todos a participar desse momento de agradecimento comunitário pelo Papa Wojtyła.