A presença do Papa também no YouTube

No dia em que a rede social completa 20 anos, conheça os números e as curiosidades do Vatican News no YouTube. A plataforma permite ver e ouvir cerimônias do Santo Padre.

Ouça e conheça mais:

Victor Hugo Barros - Cidade do Vaticano

O YouTube completa 20 anos nesta sexta-feira (14). O site, o segundo mais acessado do mundo, é a rede social mais utilizada pelos brasileiros, com 144 milhões de usuários no país, segundo dados do relatório anual da WeAreSocial. Mais do que um local de entretenimento, o site é também um espaço de evangelização para a Igreja Católica.

A Statio Orbis, ocorrida em 27 de março de 2020, durante a pandemia de Covid-19, comprovou isso. Na data, o Papa Francisco, diante da Praça São Pedro totalmente vazia, pediu a Deus o fim da pandemia. O pontífice, porém, não estava sozinho. De acordo com dados do Dicastério para a Comunicação do Vaticano, seis milhões de telespectadores acompanharam a cerimônia pelo canal do YouTube do Vatican News, sem incluir visualizações posteriores da gravação do evento nem visualizações por meio de outros canais.

A Statio Orbis com o Papa Francisco

No entanto, a utilização da plataforma como instrumento para aproximar o Papa dos católicos do mundo inteiro é mais antiga. Em 21 de novembro de 2005, meses após a estreia do YouTube, foi criado o primeiro canal do Vatican News. O primeiro vídeo, publicado em 21 de janeiro de 2009, apresenta a mensagem do Papa Bento XVI durante a bênção Urbi et Orbi, concedida no Natal de 2008. A partir de 16 de dezembro de 2016, o espaço foi oficialmente inaugurado no formato atual, com atualizações diárias.

A data também marcou uma nova etapa no canal do Vatican News em português. Criado em 22 de novembro de 2014, o espaço de língua portuguesa do Vaticano no YouTube passou a apresentar, também em 2016, a cobertura informativa das principais atividades do Papa Francisco e dos acontecimentos vaticanos mais relevantes, sempre com atualizações diárias.

Atualmente, mais de 455 mil pessoas são inscritas no canal de língua portuguesa. O número de visualizações nos 6.185 vídeos publicados ultrapassa os 40 milhões.

O vídeo mais assistido no canal do Vatican News em português é exatamente a Statio Orbis, com 412 mil visualizações. O ranking dos mais populares segue com vídeos do período da pandemia.

O primeiro video do canal do Vatican News em português

A primeira publicação no canal em português foi uma mensagem do Papa Francisco ao povo mexicano, em 3 de fevereiro de 2016. O vídeo preparava a Viagem Apostólica do pontífice ao país, realizada de 12 a 18 de fevereiro. O encontro do Santo Padre com o povo mexicano foi tema de outros vídeos publicados nos primeiros dias do canal.

Hoje, por meio do YouTube, é possível acompanhar ao vivo as Audiências Gerais do Papa todas as quartas-feiras e a oração do Angelus, aos domingos, sempre com tradução em português. Também são transmitidas outras cerimônias que contam com a presença de Francisco, bem como as missas presididas por ele.

Há ainda a possibilidade de acompanhar por streaming todos os dias da semana, durante 24 horas.

Além do YouTube, o Vatican News em português está presente também no Facebook, no X (antigo Twitter) e no Instagram. Nessas plataformas, é possível estar mais perto do Papa e acompanhar as mensagens e atividades do Sumo Pontífice.