Igreja no Líbano sobre refugiados: "ajudamos, mas precisamos de ajuda"

O cardeal Czerny, prefeito do Dicastério para o Desenvolvimento Integral, no segundo dia de missão em Beirute, participou da sessão de encerramento da Assembleia dos Bispos e Patriarcas Católicos Libaneses, e se reuniu com organizações de caridade locais. Entre diálogos e testemunhos, surgiram questões e problemas, a começar pela incapacidade de lidar com a questão dos refugiados sírios. Além disso, a falta de ajuda externa ou a pressão de organizações contrárias aos princípios católicos.

Salvatore Cernuzio - Beirute

A questão da acolhida dos refugiados sírios, entre o desejo de recebê-los e a vocação de ajudar, mas, ao mesmo tempo, a dificuldade de carregar um “peso” - entre os muitos já carregados sobre os ombros - que não é mais nem mesmo uma emergência, dada a “nova situação” na Síria. A guerra, a do sul, que esvaziou vilarejos e deixou novas cicatrizes; a “guerra”, também econômica, que estrangula famílias e instituições. Depois, a explosão no Porto de Beirute, que aumentou a dor, destruiu parte da capital e semeou ainda mais incertezas. Por fim, o desafio da ajuda aos pobres, aos refugiados e às vítimas de conflitos, onde a criatividade engenhosa e a solidariedade capilar se chocam com o bloqueio de fundos estrangeiros - um deles, sobretudo, o fechamento da USAID - ou com as propostas de organismos com uma agenda ideológica contrária aos princípios da Doutrina Social da Igreja.

Ouvindo o “território"

No segundo dia de missão no Líbano, que começou e terminou com dois momentos de oração (a visita ao Santuário Mariano de Harissa, pela manhã, e a visita ao mosteiro de São Charbel, em Annaya, à noite, com uma oração ao monge curador pela saúde do Papa), o cardeal Michael Czerny, prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Especial, pôde tocar nos problemas e nas experiências da Igreja dos Cedros e do território cardinalício. Ele fez isso por meio do diálogo, ouvindo testemunhos e projetos de representantes das várias realidades.

Assembleia dos Bispos e Patriarcas Católicos

O primeiro evento foi a participação na sessão de encerramento da 57ª Assembleia dos Bispos e Patriarcas Católicos do Líbano (APECL), que se reuniu em 17 de fevereiro, em Harissa. Os pastores de várias Igrejas, juntamente com algumas freiras representando institutos e congregações, quiseram apresentar suas solicitações ao cardeal, lançando, por meio dele, um pedido de ajuda à Santa Sé, à comunidade internacional e a todo o Ocidente.

O cardeal Czerny no santuário de Nossa Senhora do Líbano

A emergência dos refugiados

A maior emergência - como destacado nos vários discursos após a projeção de um vídeo sobre o trabalho do Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral - é a questão dos refugiados sírios: cerca de 1 milhão e meio em solo libanês, somados aos 500 mil palestinos, de acordo com os números relatados na assembleia pelo Patriarca Raï e pelos outros participantes. Portanto, dois milhões, em um total de 7 milhões de habitantes no país.

“A impressão é que o mundo ocidental, até mesmo o mundo católico, defende a questão dos migrantes dizendo que ela é urgente, mas não ouve o que o país está vivendo. Estamos esvaziando o Líbano de sua alma e população, estamos importando outras populações que têm, sim, o direito de viver, mas às custas de outras. Precisamos ouvir mais profundamente a terra”, disse um bispo na assembleia. E outro ecoou: “quando os muçulmanos deixaram o Sul, as Igrejas e as comunidades cristãs os receberam com generosidade. Como cristão, tenho o dever de ajudar qualquer pessoa que esteja em perigo, mas em nível político a questão afeta todo o país. E metade da população libanesa está sofrendo. O regime na Síria acabou e a maioria dos sírios sunitas pode voltar para casa. A ajuda ao Líbano pode ser distribuída lá”.

“Atingindo o limite. Dialogar com a Igreja na Síria"

“É difícil entender a complexidade do Líbano”, respondeu o cardeal Czerny, lembrando a instrução do Papa de acolher a todos, mas até o limite da capacidade de um país. “Vocês estão certo, atingiram o limite. O preço que vocês pagam é alto em comparação com suas capacidades, o Líbano não tem os recursos e a riqueza para enfrentar esse desafio”, disse ele, referindo-se aos testemunhos ouvidos durante a assembleia que falaram da pobreza endêmica que sobrecarrega as famílias e áreas como educação e saúde. A queixa da religiosa vicentina Laurice Obeid, acima de tudo, impressionou os presentes: “faltam fundos para escolas e remédios, inclusive para o câncer. O governo não os fornece e, quando existem, são muito caros. Não sabemos como conciliar o amor pelos pobres e a falta de dinheiro para ajudá-los”.

Responsabilidade do Estado

Por sua vez, o cardeal elogiou a Igreja por sua resposta à crise, em um momento de “ausência do Estado”. É precisamente o Estado, disse ele, que tem autoridade sobre a questão dos refugiados: “até agora ele não estava lá, agora uma nova fase se abriu. A responsabilidade é dele”. A Igreja, portanto, “não pode assumir a responsabilidade do Estado”. “A esperança”, disse o cardeal, "está na resposta da Igreja síria para ajudar a tornar a Síria pacífica e desenvolvida, de modo a reativar todos os refugiados". “Procurem formas concretas de diálogo com a Igreja na Síria”, insistiu o cardeal, lançando a proposta de um grupo de trabalho especializado na questão e assegurando o total apoio do Dicastério para oferecer contatos com especialistas ou projetos de acompanhamento.

Nenhum programa pré-concebido, mas apoio às propostas das Igrejas locais

Esse último ponto foi amplamente abordado pela APECL. Czerny deixou claro que no DSSUI não há “programas” pré-concebidos ou universalmente válidos: os programas surgem das necessidades e solicitações das diferentes Igrejas. “Isso faz parte da descentralização da Cúria Romana. Imagine uma Cúria que não seja onipotente, mas com a vantagem de estar no meio de tudo. Se você nos apresenta um projeto, nós o estudamos, podemos dar conselhos sobre como melhorá-lo, colocá-lo em contato com especialistas e doadores. Estamos a serviço de vocês”.

Nesse sentido, disse o cardeal jesuíta, a comunicação é crucial porque as melhores práticas de uma diocese podem se tornar um modelo para outra. Caso contrário, nós nos fechamos em nós mesmos e nos afogamos em dificuldades. “Sempre falamos sobre os problemas, mas quando há algo que vai bem, amém, graças a Deus, e isso não é compartilhado”. Em vez disso, “é importante trocar experiências com o resto da Igreja e do mundo, comunicar coisas boas, lutar contra ideologias e notícias falsas e tudo o que nos põe em perigo”.

A Assembleia dos Bispos e Patriarcas Católicos do Líbano

A máquina da caridade em meio à turbulência

Os mesmos princípios foram reiterados pelo cardeal no encontro da tarde com diretores e membros de várias ONGs e realidades beneficentes, na Casa Bethania, em Harissa. Essa reunião também foi pontuada por testemunhos, perguntas e respostas. Várias organizações estavam presentes: Caritas, Ajuda à Igreja que Sofre, L'Œuvre d'Orient, Solidarity, Jesuit Refugee Service, Fundação Maronita e outras. Cada uma delas apresentou o trabalho que realizou em tempos turbulentos no Líbano: desde a tragédia do porto, passando pela Covid, até a última guerra de Israel contra o Hezbollah.

Havia aqueles, como os vicentinos, que distribuíam caixas de alimentos para os desabrigados em suas casas, fazendo questão de “conversar com eles” para ajudá-los a superar o trauma sofrido; aqueles, como World Vision, ajudavam as crianças nas escolas, inclusive as sírias. E quem, como a ONG Sharik, trabalhou para a inclusão de deficientes, órfãos e idosos, distribuiu 100 mil refeições durante meses e agora preparou outras 100 mil. E aqueles que, como a Cuisine de Mariam, um projeto de um padre maronita e sua esposa, após a explosão do Porto, começaram a cozinhar nas ruas para alimentar voluntários, feridos e suas famílias, e agora os pobres e refugiados.

Depois, durante a reunião, falou-se sobre as missões na Síria e os vilarejos do sul atingidos pelas bombas israelenses. Alguém também forneceu números e cifras; por exemplo, o Catholic Relief Service, que distribuiu 25 mil dólares em ajuda, entregou “dinheiro em espécie” a 400 famílias e apoiou mais de 29 mil pessoas, fornecendo apoio puramente psicológico. Esse trabalho foi realizado em colaboração com a Caritas Líbano, que já interveio nos campos da educação, da medicina, dos migrantes e do trabalho nas dioceses, com 3 mil voluntários, um orçamento de 20 milhões de dólares e 80 projetos em todos os níveis, destacou o presidente, Pe. Michel Abboud.

“Belas experiências” que refletem a força de uma região como o Líbano, disse o cardeal Czerny. E reiterou a importância do compartilhamento e do “contato direto” com os bispos: “eles precisam de vocês para completar a missão deles”.

O desmantelamento da USAID e as agendas ideológicas

Duas questões se destacam. A primeira é o desmantelamento da USAID pelo presidente dos EUA, Donald Trump, a agência americana que financia programas educacionais e de saúde em países pobres. Isso cria um buraco no fluxo de ajuda internacional e afeta grupos frágeis, como os deficientes. Ao falar de uma “emergência”, Czerny enfatizou que não é o governo dos EUA “a causa dos problemas do mundo: é a injustiça”. Portanto, em um momento de mudança, ele pediu para repensar os esforços de ajuda e refletir sobre como agir.

Outro problema é a crise que “criou novos pobres”: “aqueles que antes eram doadores agora são receptores. Antes eles estavam doando, agora estão pedindo”, comentou o Pe. Abboud. “Na Igreja, sabemos como lidar com crises internas, mas precisamos de ajuda externa”, disse o franciscano. O desafio “também é não perder nossa identidade. Muitas organizações nos oferecem ajuda, mas com a condição de que façamos propaganda sobre Lgbtq+ ou eutanásia. Quando dizemos não, eles interrompem a ajuda. Corremos o risco de perder a fé diante da necessidade”.

“Gerar esperança"

A “interconexão” é um dos caminhos a seguir, respondeu Czerny. Junto com isso, acrescentou ele na reunião subsequente com membros da CLeF (Christian Leadership Formation), é necessário um programa de formação para futuros tomadores de decisão, governança, comunicação e autoridade, aquela bem diferente do sentido de desejo de poder.

No caminho para Annaya, atravessando toda Beirute entre vilarejos antigos, como Byblos - de onde deriva o nome “Bíblia” - e bairros xiitas, o cardeal comentou com satisfação sobre o dia que passou, todo voltado para “uma troca entre problemas, propostas, soluções”: “isso”, disse ele, “gera esperança”.

O cardeal com o núncio Borgia diante do túmulo de São Charbel acende uma vela pelas intenções e a saúde do Papa