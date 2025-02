Paglia sobre IA: Europa tem grande responsabilidade em humanizar a técnica

O presidente da Academia para a Vida, em Paris, para a Cúpula sobre Inteligência Artificial que reúne especialistas no campo das novas tecnologias, recorda o compromisso da Santa Sé com a "Rome Call for IA Ethichs" e sublinha a urgência de “ampliar a consciência dessa nova fronteira que pode transformar até mesmo o humano”. Apelo à Europa: “com a sua tradição humanista, ajude a redescobrir a centralidade da pessoa neste mundo hipertecnológico”.

Delphine Allaire - Vatican News

Além do já substancial magistério do Papa sobre a Inteligência Artificial, há vários anos a Pontifícia Academia para a Vida também vem refletindo sobre essa revolução tecnológica cujas oportunidades, mas também riscos, são evidentes. Esse interesse deu origem a uma relação e colaboração entre o presidente da Microsoft, Bras Smith, e o presidente da PAV, dom Vincenzo Paglia. É o próprio prelado que fala à mídia do Vaticano, enquanto está em Paris para uma Cúpula Mundial de IA dos dias 10 e 11 de fevereiro, que reúne mil personalidades influentes do setor.

Co-presidida pela Índia, o encontro internacional tem como objetivo definir a base para a governança global da Inteligência Artificial. Paglia é um porta-voz da perspectiva ética da Igreja sobre o assunto, em particular sua reflexão sobre as fronteiras muitas vezes tênues entre máquinas e seres humanos. Esse é precisamente o foco do Rome Call fo IA Ethics, um acordo assinado em Roma em 28 de fevereiro de 2020, sob os auspícios da Academia para a Vida, pela Microsoft, IBM, FAO e o governo italiano. Em cinco anos, muitos outros signatários aderiram ao texto, como 16 representantes de diferentes religiões reunidos perto do Memorial da Paz em Hiroshima (Japão) em 10 de julho de 2024, a empresa californiana Cisco ou a Igreja da Inglaterra.

Dom Paglia, qual é a contribuição das religiões na abordagem dessa grande revolução tecnológica que é a Inteligência Artificial?

As novas tecnologias, particularmente as que regem a IA, fizeram um progresso gigantesco em comparação com apenas cinco anos atrás, quando o assunto era apenas para alguns especialistas. Hoje, o desenvolvimento da Inteligência Artificial é de domínio público, amplamente divulgado. Com razão, porque as novas tecnologias invadiram todas as áreas da vida, não estão mais relegadas aos grandes centros de Seattle, China ou Bangalore, mas se tornaram uma preocupação generalizada. Nesse sentido, é necessário que todos tomem consciência dessa nova fronteira. Semelhante ao que aconteceu no passado, que levou décadas para nos conscientizarmos de que a questão climática nos preocupa. Tivemos que esperar anos para que o mundo se reunisse em Paris, para que os governos se unissem e estabelecessem algumas regras climáticas. Hoje, precisamos urgentemente ampliar a conscientização sobre essa nova fronteira que pode transformar até mesmo o ser humano de forma radical, já que podemos criar seres humanos à vontade, podemos até mesmo modificar o genoma.

“Em outras palavras, a Inteligência Artificial deve ser essa fronteira que precisa ser, de alguma forma, assumida e governada por todas as instituições da sociedade. O grande desafio é, de fato, governar a tecnologia, humanizar a tecnologia, impedir que a tecnologia governe o humano, ou seja, que nós tecnologizemos o humano.”

Para isso, é necessária uma nova conscientização por parte da cultura geral, por parte de todas as instituições, para que finalmente cheguemos a regras compartilhadas. A Europa já deu esse último passo, mas sem o envolvimento direto da política, das grandes empresas e dos setores de tecnologia. As regras escritas sem a concordância deles fazem pouco sentido e têm pouco valor.

Agora há a Cúpula de Paris. O que podemos esperar desse evento e qual é, portanto, o papel da Europa?

Existe o famoso ditado que diz que os Estados Unidos criam, a China copia, a Europa faz as regras. Bem, como Europa, também devemos criar, e esse é um desafio enorme, porque os campos de aplicação são gigantescos: guerra, medicina, cirurgia, educação - e aqui abrimos um campo enorme na educação dos jovens - até o campo das grandes indústrias. Sem mencionar a nova fronteira do espaço, que também será gigantesca... Espero que Paris faça parte dessa grande mobilização para que todos juntos - as diferentes ciências, as diferentes instituições (incluindo a Igreja), as diferentes religiões - possamos avançar em direção à humanização da tecnologia. Que a tecnologia esteja a serviço de um desenvolvimento humano digno e igualitário para todos; um desequilíbrio tecnológico que atinja as raízes da sociedade pode criar conflitos que talvez sejam piores do que os nucleares.

Como a Santa Sé tem se ocupado dessa questão fundamental?

No que diz respeito à Pontifícia Academia para a Vida, fui abordado pessoalmente pelo sucessor de Bill Gates, que, preocupado com os desenvolvimentos positivos, mas também terríveis, dessas novas tecnologias, pediu-me para participar de todo o seu trabalho. Assim, em 2019, nasceu a ideia de escrever uma carta ética, pedagógica e legal para regular os desenvolvimentos da Inteligência Artificial. O resultado foi a Rome Call for IA Ethics, assinada em 28 de janeiro de 2020. Até mesmo o Papa discursou na ocasião. A Carta sofreu os reveses da Covid, mas não parou e se tornou um texto assinado por todas as religiões no ano passado em Hiroshima, por 200 universidades latino-americanas, outras universidades do mundo e várias partes interessadas: Microsoft, IBM, Cisco, FAO. O Apelo de Roma é um documento promovido pela Santa Sé, mas pertence àqueles que o assinam, porque aqueles que o assinam assumem “responsabilidade por...”. Em seu discurso no G7 do ano passado em Bari, o Papa também falou do Apelo de Roma como um instrumento que pode promover, especialmente para empresas e governos, novas regras e novas perspectivas para que a tecnologia esteja a serviço de todos e, acima de tudo, do bem comum. Ultimamente, a Santa Sé também publicou um novo texto (a nota Antiqua et Nova) especialmente para a perspectiva educacional, assinado pelo Dicastério para a Cultura e a Educação Católica e pelo Dicastério para a Doutrina da Fé, para ajudar todos os educadores a perceber que as novas tecnologias são particularmente delicadas para a formação dos jovens. E essa é uma grande frente que obviamente não podemos deixar de lado. A Santa Sé assumiu um compromisso direto com esse documento.

O senhor esteve na Índia há um ano para falar sobre Inteligência Artificial. E o episcopado indiano foi o primeiro a assinar o Apelo de Roma. Como o senhor percebeu a conscientização da Igreja na Índia sobre essa questão?

Senti mais a preocupação de todo um episcopado como a Índia, em cujo continente as novas tecnologias têm um desenvolvimento muito arraigado. Fiquei impressionado, por exemplo, ao ver um número considerável de jovens engenheiros indianos em Seattle. E a Conferência Episcopal sentiu, com razão, a urgência de refletir sobre esse novo horizonte, porque ele deve ser compreendido, mesmo que não seja fácil de entender. As novas tecnologias entram em todos os aspectos da vida humana de forma invasiva, e os bispos da Índia sentiram essa urgência. Devo dizer que, ao viajar por algumas partes da Índia, especialmente Bangalore, notei como a influência da IA é ampla na vida cotidiana das pessoas. Mas agora esse é um tema que se espalha por todas as nações, por todos os continentes. Em minha opinião, a Europa tem uma grande responsabilidade por sua tradição humanística de ajudar o mundo todo - Oriente e Ocidente - a redescobrir a centralidade da pessoa humana, mesmo neste mundo novo e altamente tecnologizado.