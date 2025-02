De Gasperi, encerramento da fase diocesana da causa de beatificação

O rito se realiza esta sexta-feira, 28 de fevereiro, às 12 horas locais, no Palácio Apostólico de Latrão, presidido pelo vigário do Papa para a Diocese de Roma, cardeal Baldassare Reina

Vatican News

Ouça e compartilhe

A sessão de encerramento da investigação diocesana sobre a vida, as virtudes heróicas, a fama de santidade e os sinais do Servo de Deus Alcide De Gasperi, leigo e pai de família, tem lugar esta sexta-feira, 28 de fevereiro, às 12 horas locais, no Palácio Apostólico de Latrão, com o rito presidido pelo vigário do Papa para a Diocese de Roma, cardeal Baldassare Reina.

Investigação diocesana

A investigação diocesana foi precipuamente iniciada no Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de Trento, norte da Itália. O prefeito do Dicastério das Causas dos Santos, cardeal Marcello Semeraro, após obter o consentimento do arcebispo de Trento e do cardeal vigário do Santo Padre para a Diocese de Roma, transmitiu o rescrito, concedendo a transferência da jurisdição do fórum para a Diocese de Roma.

Procedimento

O Tribunal que conduziu a investigação diocesana em Roma é composto por monsenhor Giuseppe D'Alonzo, delegado episcopal; padre Andrea De Matteis, promotor de justiça; e Marcello Terramani, notário atuário. O postulador da causa de beatificação e canonização é Paolo Vilotta.

Todos os documentos processuais, em duplicata, fechados em recipientes selados, serão entregues a Paolo Vilotta, nomeado portador, com a tarefa de transmiti-los ao Dicastério das Causas dos Santos.