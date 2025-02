Cardeal Re: Deus permita ao Papa retomar em breve seu serviço apostólico

O decano do Colégio Cardinalício, cardeal Giovanni Battista Re, conduziu a oração do Terço na Praça São Pedro (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Terceiro Rosário rezado na Praça São Pedro pela saúde de Francisco. O decano do Colégio Cardinalício conduziu a oração na Praça São Pedro: que o Santo Padre retorne à "integridade de suas forças físicas" com aquele "dinamismo pastoral que o caracteriza". Centenas de fiéis, cardeais, bispos e membros da Cúria Romana estavam presentes.

Isabella H. de Carvalho – Vatican News

Virgem Maria “estamos reunidos na Praça São Pedro para dirigir-lhe nossa oração confiante e coral, para que Deus conceda ao Papa Francisco retomar seu serviço apostólico o mais rápido possível, na integridade de suas forças físicas e com aquele dinamismo pastoral que o caracteriza”.

Assim, o decano do Colégio Cardinalício, cardeal Giovanni Battista Re, abriu com essas palavras o Terço pela saúde do Papa, rezado às 21 horas de quarta-feira, 26 de fevereiro, na Praça São Pedro. Pela terceira noite consecutiva, fiéis, peregrinos, sacerdotes, religiosas, cardeais, bispos e membros da Cúria Romana se reuniram em frente à Basílica Vaticana para apoiar com orações o Pontífice, que está internado no Hospital Gemelli desde 14 de fevereiro. Sob um céu nublado, os fiéis contemplaram os Mistérios Gloriosos.

Cardeais na Praça São Pedro para rezar o Terço pelo Papa

Fiéis de todo o mundo

Entre os braços abertos da colunata de Bernini, os membros da Igreja rezaram as dezenas, muitos com terços entre os dedos, mãos postas em oração, olhos semicerrados. Estavam também crianças dormindo em carrinhos de bebê e fiéis de diferentes países reunidos na praça para rezar pelo Papa. Como Christopher, de origem polonesa, que está em Roma de férias com a família, e decidiu ir à praça para rezar. Também estava presente um grupo de 19 estudantes franceses de 14 a 17 anos, em peregrinação a Roma. “Passamos um dia lindo, celebramos uma missa e foi um momento de alegria. Queremos transmitir alegria a Francisco e acompanhá-lo em suas dificuldades”, explicou Christelle, uma das professoras que acompanhava os estudantes. Alguns voluntários do Jubileu também se encontravam na Praça São Pedro, com terços nas mãos e suas jaquetas verdes características. Um fiel fez uma chamada de vídeo com um amigo para que ele também participasse, ainda que virtualmente, do momento de oração.

Um momento solene

O leitor anunciou os Mistérios Gloriosos e depois leu o Evangelho de Lucas. O cardeal Re prosseguiu com a primeira parte do Pai-Nosso e a assembleia o seguiu. As orações da Ave Maria se elevaram na praça, na qual se encontrava o ícone de Maria, Mãe da Igreja. Toda a assembleia entoou o Glória ao Pai, assim como as ladainhas e a Salve Regina conclusiva.

O cardeal Re concluiu a oração, pedindo a Deus que conceda sempre aos fiéis “saúde do corpo e do espírito” e invocou “a gloriosa intercessão de Maria Santíssima, sempre Virgem” para que nos salve dos “males que agora nos entristecem e nos guie para a alegria sem fim”. Por fim, foi cantada a oração Oremus pro Pontifice, para que Deus dê a Francisco “vida e saúde” e “o faça feliz na terra e o preserve de todo mal”.

Fiéis rezam o Terço