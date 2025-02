“Bem-aventurado aquele que não perdeu a esperança”, tema do Dia Mundial dos Avós

A esperança, coração do Jubileu, torna-se também o tema escolhido pelo Papa para o quinto Dia Mundial dedicado aos idosos, que ocorrerá no próximo dia 27 de julho. Os versículos do Livro do Eclesiástico indicam que a esperança no Senhor é o caminho para uma velhice cristã e reconciliada.

Vatican News

"Bem-aventurado aquele que não perdeu a sua esperança". Esse é o tema escolhido pelo Papa para o quinto Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, que será celebrado neste ano no domingo, 27 de julho. A informação foi divulgada por um comunicado do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida. "As palavras, extraídas do livro do Eclesiástico - diz o comunicado - expressam a bem-aventurança dos idosos e indicam na esperança depositada no Senhor o caminho para uma velhice cristã e reconciliada". No Jubileu da esperança, o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, instituído pelo Papa Francisco em 2021, quer ser uma ocasião para refletir sobre como a presença dos avós e idosos pode se tornar um sinal de esperança em cada família e comunidade eclesial.

A celebração deste Dia seguirá o Jubileu das famílias, das crianças, dos avós e dos idosos, programado para o período de 30 de maio a 1º de junho. No ano passado, na mensagem de Francisco escrita por ocasião do quarto Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, com o tema "Na velhice não me abandones", o Papa denunciou a disseminação de uma mentalidade individualista, na qual o idoso é frequentemente visto como um peso e um custo excessivo para a sociedade. Por isso, o Santo Padre havia convidado a superar essa visão, exortando a trabalhar por um futuro diferente, no sinal da aliança entre as gerações.

O Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida renova a todos o convite do Papa Francisco para celebrar o Dia em cada diocese, dedicando às celebrações de domingo, 27 de julho, aos idosos, promovendo visitas e momentos de encontro entre as gerações.