Sínodo, encontro dos coordenadores e secretários dos dez Grupos

No final da manhã desta terça-feira (18/02), houve um encontro dos representantes dos grupos criados pelo Papa sobre as questões que surgiram durante a Primeira Sessão da XVI Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. Cada coordenador apresentou o trabalho de seu próprio grupo, detendo-se em particular no método e nos temas envolvidos, no prazo previsto para a entrega do relatório, nas dificuldades encontradas e nas perguntas. Abertura com uma oração pela recuperação do Papa.

Realizou-se no final da manhã desta terça-feira (18/02) o encontro dos Coordenadores e Secretários dos 10 Grupos de Estudo sobre os temas que surgiram durante a Primeira Sessão da XVI Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. O encontro - informa uma nota da Secretaria Geral do Sínodo - começou com um momento de oração no qual os participantes recordaram o Santo Padre, rezando por sua rápida recuperação.

Apresentação de cada coordenador

Em seguida, cada coordenador apresentou o trabalho de seu próprio grupo, detendo-se especialmente no método utilizado e nos sujeitos (pessoas/organizações) envolvidos, no prazo previsto para o relatório do grupo, nas dificuldades encontradas e nas questões em aberto. “Após esse rico momento de compartilhamento, que foi particularmente útil para os grupos de estudo que lidavam com questões 'transversais'”, diz o comunicado, o padre Giacomo Costa S.I., Consultor da Secretaria Geral, forneceu alguns ‘elementos úteis para uma certa uniformidade na elaboração dos relatórios e na sua entrega’.

Acompanhamento da Comissão Canônica

Os coordenadores dos grupos foram informados sobre a disponibilidade da Comissão Canônica para acompanhar seus respectivos trabalhos, particularmente nas questões que também tocam a dimensão canônica. O cardeal Mario Grech recordou aos participantes a necessidade de levar em conta as contribuições externas que ainda podem chegar por e-mail (synodus@synod.va), até 31 de março de 2025, à Secretaria Geral, como havia anunciado na abertura da Segunda Sessão da XVI Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. Como tem sido feito até agora, as novas contribuições serão encaminhadas aos secretários dos grupos envolvidos em tempo hábil.

Os Grupos de Estudo

Os dez Grupos de Estudo são o fruto da Primeira Sessão da XVI Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, durante a qual surgiu uma série de questões relevantes, relativas à vida e à missão da Igreja em uma perspectiva sinodal, sobre as quais a Assembleia chegou a um consenso consistente e que, por seu tema, exigem ser tratadas em nível de toda a Igreja e abordadas com um estudo aprofundado. Os dez Grupos de Estudo foram criados em março de 2024, seguindo o Quirógrafo do Papa Francisco sobre a colaboração entre os Dicastérios da Cúria Romana e a Secretaria Geral do Sínodo e sua Carta ao cardeal Mario Grech, na qual ele pediu ao cardeal que garantisse o trabalho dos grupos de estudo “de acordo com um método autenticamente sinodal” e à Secretaria Geral que “preparasse o esboço do trabalho que especificaria o mandato dos grupos à luz das minhas indicações”.