Cardeal Reina: com Alcide De Gasperi, redescobrir o valor do serviço público

Foi encerrada a fase diocesana da causa de beatificação do político italiano, leigo e pai de família. O rito foi presidido pelo vigário de Roma, que indicou o Servo de Deus como um “farol para as gerações futuras”.

Lorena Leonardi - Vatican News

Um “modelo atual, capaz de oferecer ensinamentos válidos para pessoas engajadas na política e no trabalho social”, especialmente em um momento histórico em que se sente a necessidade de líderes “credíveis e consistentes”. Foi assim que o vigário da diocese de Roma, cardeal Baldassare Reina, definiu o Servo de Deus, o italiano Alcide De Gasperi (1881-1954), presidindo na manhã desta sexta-feira, 28 de fevereiro, no Palácio Apostólico Lateranense, em Roma, o encerramento da fase diocesana da causa de beatificação do político, um dos fundadores da Democracia Cristã e um dos pais da Europa unida.

Marca indelével na história de um país

A investigação diocesana havia sido iniciada inicialmente no Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de Trento - De Gasperi nasceu em Pieve Tesino -, mas a jurisdição do fórum foi transferida para a diocese de Roma, que avaliou a sua vida, virtudes heroicas e reputação de santidade e dos sinais. O legado de De Gasperi, um leigo e pai de 4 filhas, é um legado, disse o cardeal Reina, que “continua a ser um farol para as gerações futuras” e demonstra que “integridade, dedicação e senso de dever podem deixar uma marca indelével na história de um país”.

Desde o início, a busca por justiça social

Após uma fase inicial de ativismo em favor da autonomia administrativa e cultural do Trentino em relação ao Império Austro-Húngaro, uma vez que sua terra foi anexada à Itália, De Gasperi lutou pelo reconhecimento da participação política dos católicos e por uma visão do Estado baseada no pluralismo e na justiça social. Com o advento do fascismo e a dissolução do Partido Popular, ele sofreu perseguição do regime, foi preso em 1927 e condenado a 4 anos de prisão; mais tarde foi perdoado, mas viveu por anos em condições econômicas precárias, encontrando refúgio na Biblioteca do Vaticano. Foi durante esse período, continuou o vigário de Roma, que De Gasperi “refinou suas reflexões políticas e sociais, lançando as bases para o renascimento do catolicismo político após a II Guerra Mundial”. Após a queda do regime de Mussolini, ele se tornou um dos principais protagonistas na fundação da Democracia Cristã, um partido que administraria a Itália por décadas: ele mesmo liderou o governo italiano por 8 vezes.

Uma figura extraordinariamente atual

Dotado de uma fé “granítica” que “inspirou todas as suas escolhas e ações políticas”, De Gasperi não se limitou a professá-la “em particular”, mas - continuou o cardeal em seu discurso - traduziu-a em um “compromisso concreto com a construção de uma sociedade justa e solidária”, sempre animado por uma grande “integridade moral”. O cardeal destacou, portanto, a “extraordinária atualidade” de alguns aspectos do Servo de Deus que podem oferecer elementos de reflexão para enfrentar os desafios do presente: “sua contribuição para a construção da democracia italiana, seu papel na integração europeia e seu modelo de liderança".

Não história, mas recurso para o futuro

O exemplo de De Gasperi, portanto, convida “a redescobrir o valor do serviço público, da competência e da responsabilidade. Seu pensamento e sua ação política”, observou ele, "não pertencem apenas à história, mas constituem um recurso para o futuro, um ponto de referência para qualquer pessoa que queira se comprometer com o bem comum com seriedade e dedicação". Um “senso de justiça” e “retidão” eram as marcas registradas de seu compromisso com a política, nunca usada para interesses pessoais, mas sempre entendida como “serviço à nação”.

Além disso, sua atenção aos mais fracos e seus esforços para o bem comum demonstram, observou o cardeal, “como a caridade cristã não era um princípio abstrato para ele, mas uma virtude concreta a ser incorporada na vida política”. Um legado político, o do servo de Deus, que “não termina com a reconstrução do pós-guerra, mas se estende à consolidação das instituições democráticas e à construção de uma Europa unida”, onde - como na Itália - ele ainda é um emblema de “habilidades de mediação, pragmatismo e um forte senso de Estado”.

O “método” De Gasperi

Nesse sentido, lembrou Reina, sua visão da Europa, baseada na “cooperação entre os povos”, refletia uma abordagem “inclusiva e voltada para o futuro”, em contraste com as divisões nacionalistas das décadas anteriores. Vendo a fronteira como uma “ponte entre diferentes culturas” e não como uma “barreira divisória”, De Gasperi baseou seu “método” no “confronto construtivo” e na “busca de soluções compartilhadas”, apesar da era marcada pela polarização e pelo populismo. Além de ser um grande estadista, ele era “um homem de profunda fé em Deus e retidão moral”: apesar das dificuldades e provações que marcaram sua vida, De Gasperi enfrentou cada obstáculo, enfatizou Reina, com um “espírito de serviço” e uma “visão cristã do bem comum”, sem nunca perder “a fé na Divina Providência e a determinação de buscar a justiça”. O criador de uma ação política “profética, sacerdotal e real” na missão de construir um futuro melhor para a sociedade, quando faleceu, a sua morte, acompanhada por uma vasta onda de condolências populares, - concluiu o vigário do Papa - testemunhou como ele foi percebido “não apenas como um estadista, mas como um importante guia moral para a nação”.