Senegal: núncio apostólico é convidado de honra da comunidade muçulmana

Pela primeira vez, o representante pontifício, dom Sommertag, foi convidado em 1º de fevereiro para a Ziarra de número 33 em Bambilor, perto da capital Dakar. Em uma atmosfera de respeito mútuo, dirigindo-se à população muçulmana, o arcebispo reiterou a exortação do Papa de nunca ser, em nome de Deus, um instrumento de divisão, mas de construir pontes de unidade.

Vatican News

Pela primeira vez no Senegal, dom Waldemar Stanisław Sommertag, núncio apostólico no Senegal, Mauritânia, Cabo Verde e Guiné-Bissau desde setembro de 2022, foi convidado a participar da Bambilor Ziarra, uma cerimônia religiosa muçulmana. O tema da edição deste ano foi: “A espiritualidade islâmica em face do materialismo: qual é o percurso para o muçulmano senegalês de hoje?”. O arcebispo, acompanhado por cerca de 20 religiosos e religiosas, participou da visita anual que os muçulmanos fazem aos seus representantes locais. Em Bambilor, a leste da capital Dakar, a Ziarra foi organizada pelo Khalife General Serigne Thierno Amadou BA.

Em nome de Deus, devemos sempre unir, não dividir

O diplomata da Santa Sé agradeceu ao Khalife pelo convite, lembrando o quanto o Papa acredita no diálogo inter-religioso. De acordo com uma declaração emitida pelos padres Espiritanos do país, que acompanharam o núncio, o representante do Vaticano enfatizou que o Pontífice está “profundamente convencido de que a convivência pacífica e respeitosa é o fundamento da identidade humana e espiritual de todos, e que toda crença religiosa, mesmo que de matriz diferente, tem a tarefa principal de unir as pessoas, e que, em nome de Deus, devemos sempre unir e não dividir”. Após entregar sua mensagem de paz, dom Sommertag rezou por todos os senegaleses e prestou homenagem com uma medalha de bronze e um quadro de São Francisco de Assis ao Sultão do Egito.

Em consonância com o que o prelado expressou, o general Khalifa conclamou o povo senegalês a cultivar a paz, a solidariedade e a retidão em sua comunidade, e a não depender de dinheiro. “O amor e a harmonia devem ser os valores que sustentam as relações. O dinheiro e o interesse próprio estão destruindo a sociedade”, disse ele, agradecendo ao governo e às várias autoridades convidadas para o encontro.

Dom Sommertag ao entregar o quadro de São Francisco de Assis ao Sultão do Egito

O Senegal e a coexistência pacífica entre o Islã e o Cristianismo

A ziarra é uma visita devocional periódica que os muçulmanos fazem ao seu líder religioso ou a um de seus locais sagrados. É um dia de recolhimento e oração, mas, acima de tudo, é a ocasião para renovar o pacto de confiança e lealdade com seu guia espiritual. A Bambilor Ziarra é um evento importante no calendário de cerimônias religiosas da República do Senegal. Todos os anos reúne milhares de peregrinos de todo o país. O Khalifa, Thierno Mouhamed Bachir Tall, presidiu o evento como um momento espiritual de troca e lembrança dos princípios fundamentais do Islã.

Embora a participação do núncio na ziarra seja uma novidade, os encontros entre cristãos e muçulmanos são uma característica estabelecida no Senegal. O diálogo entre muçulmanos e cristãos é um tópico importante que reflete o compromisso de ambas as comunidades religiosas de viverem juntas em um espírito de respeito e compreensão mútuos. O Senegal é frequentemente citado como um exemplo de coexistência pacífica entre as duas religiões monoteístas.