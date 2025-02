Santa Sé: a África cada vez mais frágil devido a guerras e desastres naturais

Monsenhor Roberto Campisi, assessor para Assuntos Gerais da Secretaria de Estado, falou em reunião do Conselho de Administração da Fundação João Paulo II para o Sahel em Dakar, no Senegal. O prelado levou a proximidade do Papa com a organização que agora faz parte do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral.

Vatican News Uma oportunidade para compartilhar fraternalmente a missão dos pastores na parte saheliana da África. Esse foi o pensamento expresso por monsenhor Roberto Campisi, assesor para os Assuntos Gerais da Secretaria de Estado do Vaticano, falando na 43ª Sessão do Conselho de Administração da Fundação João Paulo II para o Sahel, que começou em 17 de fevereiro e terminará em 21 de fevereiro em Dakar, no Senegal. Monsenhor Campisi, em sua saudação, destacou a proximidade do Papa com a Fundação que leva o nome de João Paulo II; na verdade, foi o próprio Pontífice polonês que desejou seu nascimento em 1984, após sua primeira visita à África. Um continente frágil “O continente africano”, disse o representante da Secretaria de Estado, "está se tornando cada vez mais frágil por causa dos conflitos armados em alguns países do Sahel e por causa dos desastres naturais". Portanto, explicou monsenhor Campisi, para responder eficazmente à sua vocação, a Fundação João Paulo II é chamada a contribuir para o desenvolvimento humano integral, mas também a articular suas iniciativas de acordo com as diretrizes estabelecidas na constituição apostólica Praedicate evangelium. Agradecendo ao arcebispo de Dakar, dom Benjamin Ndiaye, pela hospitalidade oferecida à Fundação, o prelado falou de “um sinal de atenção fraterna” e “um testemunho eloquente da comunhão” entre os bispos aos quais o órgão pontifício é confiado. Por fim, ele expressou a esperança de que o encontro também seja uma oportunidade para refletir juntos sobre os novos regulamentos que regem as fundações do Vaticano, seguindo o apelo do Papa Francisco para uma reforma da Cúria Romana que nasce, antes de tudo, de uma reforma interna. Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui