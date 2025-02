Governatorato assina protocolo de colaboração com Agência Alfandegária Italiana

Vista panorâmica do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano

Foi assinado nesta quinta-feira, 27 de fevereiro, o protocolo de colaboração técnico-administrativa em questões alfandegárias entre o Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano e a Agência Italiana de Alfândegas e Monopólios na sede romana dessa última, em Roma. Vérgez: Cooperação sinérgica cada vez mais necessária. Petrini: “Compartilhar bancos de dados para promover a legalidade”.

Lorena Leonardi – Vatican News

Uma cooperação sinérgica "cada vez mais necessária" para tornar "as dinâmicas mais rentáveis", mas também para "promover a transparência e a desburocratização". Foi assim que o presidente do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, cardeal Fernando Vérgez Alzaga, comentou a assinatura do Protocolo de colaboração técnico-administrativa em matéria alfandegária entre o próprio Governatorato e a Agência Italiana de Alfândegas e Monopólios (ADM), realizada na manhã desta quinta-feira, 27 de fevereiro, na sede romana dessa última.

Foco na legalidade

A irmã Raffaella Petrini, que sucederá o cardeal Vérgez como presidente do Governatorato a partir de 1º de março, focou na necessidade de ampliar a transformação digital de bancos de dados para criar um "ecossistema digital". Ela espera que os dois Estados possam "chegar rapidamente à troca de dados e informações disponíveis" na ótica de "melhorar a transparência e promover a legalidade".

Telematização e formação

O diretor do Agência Italiana de Alfândegas e Monopólios, Roberto Alesse, definiu o Protocolo como "um novo quadro operacional adequado para orientar a cooperação bilateral nos próximos anos e dar impulso ao intercâmbio de sistemas aduaneiros". O texto inclui dois anexos, que definem a introdução experimental de um procedimento telemático para a apresentação de declarações de moeda, a fim de agilizar processos e aumentar a transparência, junto com a atualização contínua das competências dos funcionários alfandegários. “Somente por meio de programas de formação programados com continuidade" - concluiu Alesse - "poderemos consolidar um sistema que responda aos desafios globais que vivemos todos os dias".