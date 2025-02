Presidente da Canção Nova, padre Wagner Ferreira visita a Rádio Vaticano

Padre Wagner visitou a Rádio Vaticano nesta terça-feira (18/02) e falou sobre a sua visita a Turim, por ocasião do 29º Capítulo Geral (CG29) da Congregação Salesiana, e sobre a internação do Papa Francisco, pedindo orações pelo Santo Padre.

O 29º Capítulo Geral (CG29) da Congregação Salesiana teve início no último domingo, dia 16 de fevereiro com a celebração da missa de abertura, presidida pelo cardeal Roberto Repole. Este evento histórico representa um tempo de graça, de renovação e de discernimento coletivo, no qual salesianos de todo o mundo se reúnem para refletir sobre a missão de Dom Bosco e sua relevância para a Igreja e a sociedade de hoje.

Todo o mundo salesiano e a Família Salesiana - religiosos, colaboradores leigos, jovens e amigos - foram convidados a participar desse momento de oração e celebração, aproveitando a oportunidade de participar de um capítulo fundamental do caminho da Congregação.

Presente na abertura do Capítulo Geral, padre Wagner Ferreira da Silva, presidente da Comunidade Canção Nova, e da Fundação João Paulo II, mantenedora do Sistema Canção Nova de Comunicação e da Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova. Também é vice-reitor do Santuário do Pai das Misericórdias.

Padre Wagner visitou a Rádio Vaticano nesta terça-feira e falou sobre a sua visita a Turim e sobre a internação do Papa Francisco, pedindo orações pelo Santo Padre.

Eis a íntegra da conversa com Silvonei José:

