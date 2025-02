Adeus a Mizzi, a idosa que morava na escadaria da Traspontina

Ela faleceu na noite de Natal. No último sábado, o funeral foi celebrado pelo cardeal Konrad Krajewski na igreja da Via della Conciliazione.

Vatican News

Na manhã do último sábado, 8 de fevereiro, o esmoleiro do Papa, cardeal Konrad Krajewski, presidiu as exéquias de Mizzi, a idosa encontrada sem vida devido ao frio no dia de Natal, início do Jubileu da Esperança. A igreja Traspontina na Via della Conciliazione, era seu abrigo, os degraus sua cama. Era justo que ali, naquela que ela considerava sua casa, ele celebrasse seu funeral. Havia muitas pessoas presentes: quem a acudiu, quem a viu gritar e de repente parar para cumprimentar, quem a viu lavar roupa na fonte ou fazer algum remendo nas roupas. Pouco se sabe sobre ela, a estrada nem sempre é uma escolha, como muitos dizem, evitando lidar com o problema, às vezes é a última fronteira do desespero.

“Compaixão” é a palavra repetida no Evangelho do último sábado. Para o cardeal Krajewski é a “linguagem de Deus”, um estilo, como o Papa Francisco sublinhou várias vezes, feito de proximidade, compaixão e ternura. A atitude necessária para compartilhar a vida com os mais frágeis. O esmoleiro relacionou a entrada de Mizzi na vida eterna com a passagem pela Porta Santa, "uma entrada simbólica para um novo começo que expressa a vontade de entrar no coração de Cristo". Um passo que Mizzi já deu com sua vida. “Ela”, disse ele, “agora vive em plena comunhão com Deus”.

“Atravessar a Porta Santa”, explicou o cardeal, “simboliza um ato de penitência e reconciliação com Deus”, experimenta-se sua misericórdia, recebe-se seu abraço, alimenta-se de sua palavra para colocá-la em prática, vivendo de acordo com sua vontade. “Mizzi não pode mais resolver seus problemas”, enfatizou Krajewski, mas por meio de sua vida podemos ver como mudar a nossa. No final da missa, o caixão de Mizzi foi levado para o cemitério de Prima Porta para o sepultamento.