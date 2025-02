Nomeações do Papa: dois secretários-gerais para o Governatorato

O Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano

Trata-se de dom Nappa, até agora secretário adjunto do Dicastério para a Evangelização, e do advogado Puglisi-Alibrandi, até agora vice-secretário geral. Para a Irmã Raffaella Petrini, a partir de 1º de março presidente, “o poder de dispor e conferir” aos secretários-gerais “competências específicas ou tarefas particulares”.

O Papa Francisco, “modificando a Lei Fundamental do Estado da Cidade do Vaticano, de 13 de maio de 2023, e a Lei nº CCLXXIV sobre o Governo do Estado da Cidade do Vaticano, de 25 de novembro de 2018”, nomeou, a partir de 1º de março de 2025, dois secretários-gerais do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano.

São eles: dom Emilio Nappa, até agora secretário adjunto do Dicastério para a Evangelização, na Seção para a Primeira Evangelização e as Novas Igrejas Particulares, e presidente das Pontifícias Obras Missionárias; e o advogado Giuseppe Puglisi-Alibrandi, até agora vice-secretário-geral do Governatorato. As nomeações foram anunciadas através de um boletim da Sala de Imprensa da Santa Sé nesta terça-feira (25/02).

Na mesma nota se lê que o Papa atribuiu à Irmã Raffaella Petrini, desde 1º de março de 2025 presidente da Pontifícia Comissão para o Estado da Cidade do Vaticano e presidente do Governatorato do mesmo Estado, “o poder de dispor e conferir, apropriadamente” aos dois-secretários gerais “competências específicas ou tarefas particulares”.