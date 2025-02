Da Itália às Filipinas, as orações pelo Papa chegam de todo o mundo

Da Conferência Episcopal Italiana aos fiéis filipinos e à Igreja Anglicana, mensagens de proximidade e orações pela saúde de Francisco, que está internado no Hospital Gemelli de Roma desde 14 de fevereiro devido a uma pneumonia bilateral, estão chegando de todo o mundo. O cardeal vigário de Roma, Reina, convida as pessoas a “uma hora de adoração silenciosa antes da missa” e a rezar pela saúde do Pontífice.

Isabella H. de Carvalho - Vatican News

Mensagens de proximidade e apelos à oração continuam a ser compartilhados nas redes sociais e na imprensa internacional pela saúde do Papa que, desde 14 de fevereiro, está internado no Hospital Gemelli, em Roma, devido a uma pneumonia bilateral. “Ao confiar ao Senhor o trabalho dos médicos e da equipe de saúde, abraçamos o Santo Padre com afeto”, diz, por exemplo, um comunicado da Conferência Episcopal Italiana, publicado nesta quarta-feira, 19 de fevereiro. Os bispos convidam as comunidades eclesiais a apoiar o Pontífice “com a oração neste momento de sofrimento” e renovam a sua “proximidade”.

O cardeal vigário para a diocese de Roma, Baldassare Reina, também enfatizou que os fiéis da capital estão acompanhando “com atenção e confiança as condições de saúde do nosso Bispo”. Em seguida, pediu a todas as comunidades da capital que vivam “uma hora de adoração silenciosa antes da missa vespertina de hoje” para rezar pela saúde de Francisco. “Como uma grande família, pedimos que o Senhor dê ao nosso bispo a força necessária para enfrentar este momento delicado”, acrescentou.

As orações das Filipinas

Do outro lado do mundo, nas Filipinas, o cardeal Pablo Virgilio David, bispo de Kalookan e presidente da Conferência Episcopal do país, pediu aos fiéis de rezar pela “cura e recuperação” do Pontífice “neste momento difícil”. O núncio apostólico, dom Charles Brown, reiterou o mesmo pedido nos microfones da rádio católica filipina, Radio Veritas, acrescentando também que rezassem pela equipe médica que cuida do Papa.

Uma intenção especial pela saúde do Papa em Lisboa

O Patriarca de Lisboa, Rui Valério, enviou nesta quarta-feira (19/02) uma carta a todas as paróquias e comunidades da capital portuguesa, pedindo-lhes que acrescentem uma intenção especial de oração pela saúde do Papa, durante a celebração da missa. “Pelo Papa Francisco, Pastor da Igreja Universal”, escreve o arcebispo Valério a título de exemplo, "para que seja fortalecido e consolado neste momento de fragilidade e possa retomar os seus compromissos anteriores, rezemos, irmãos". “Neste Ano Jubilar, dedicado ao tema da esperança, continuemos firmes em nossa peregrinação de fé, fortalecidos pelo testemunho dedicado de nosso” Pontífice, concluiu o prelado.

A Igreja Anglicana expressa proximidade

Quero “assegurar-lhe” as “minhas orações e as de tantos fiéis anglicanos pela saúde do Papa Francisco durante este tempo”, enfatizou o arcebispo anglicano de York, Reino Unido, Stephen Cottrell, em uma carta ao cardeal arcebispo de Londres, Vincent Nichols. "Continuamos a rezar para que Sua Santidade seja nutrida pela esperança do Evangelho”, continuou o prelado anglicano, "e conheça o amor e a cura de nosso Senhor Jesus Cristo nestes dias". Em sua carta de resposta, o cardeal Nichols agradeceu ao arcebispo por sua “bondade e preocupação” e enfatizou que o “Santo Padre é revigorado pelo apoio das orações de tantos”. “Suas palavras, cheias de caridade e preocupação fraterna são”, escreveu ele, "um testemunho dos profundos laços que nos unem em Cristo".