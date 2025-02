Uma oração a São Gregório de Narek pela recuperação do Papa

Na ocasião da festa litúrgica do monge e místico armênio, proclamado por Francisco como Doutor da Igreja, foi realizado diante da estátua do santo colocada nos Jardins Vaticanos um momento de oração pela saúde do Papa

“Ó São Gregório de Narek, intercedei pelo sucessor de São Pedro, o Santo Padre Francisco. Concedei-lhe força, saúde e cura, para que ele possa continuar sua missão e seu serviço dedicado ao povo de Deus”. Essa foi a oração feita aos pés da estátua nos Jardins Vaticano de São Gregório de Narek, monge e místico armênio, Doutor da Igreja, durante um momento especial de oração pela cura do Papa Francisco, realizado na tarde desta quinta-feira, 27 de fevereiro.

A oração pela saúde do Papa Francisco feita diante da estátua de São Gregório de Narek, nos Jardins Vaticanos

A cerimônia

O encontro foi organizado no dia da festa litúrgica do santo, que o Papa decidiu que deveria ser comemorada todo dia 27 de fevereiro. A Embaixada da Armênia junto à Santa Sé, conduzida pelo embaixador Boris Sahakyan, quis dedicar - juntamente com o reitor do Pontifício Colégio Armênio, monsenhor Khachig Kouyoumadjian - este dia festivo ao Pontífice, que está hospitalizado no Hospital Policlínico Gemelli desde 14 de fevereiro. Esteve presente na cerimônia, entre outros, madre Arousiag Sagionian, superiora da Congregação das Irmãs Armênias da Imaculada Conceição.

O Livro das Lamentações de Gregório de Narek tem um contexto bíblico para os armênios. Todas as famílias armênias, juntamente com a Bíblia Sagrada, têm o Narek como alimento espiritual para o povo, do qual recebem continuamente a expiação dos pecados e a cura dos doentes. E foi com essa intenção que ocorreu a oração de súplica ao santo armênio, pedindo sua intercessão para a cura de Francisco.

A oração

“Senhor nosso Deus, afastai as dores e curai as doenças de vosso povo e de vosso servo, o Papa Francisco, e concedei saúde perfeita a todos por meio de vossa Cruz vitoriosa, pela qual destruístes a fraqueza da raça humana e condenastes o inimigo de nossa vida e fé”, recitou o grupo reunido em frente à estátua. “Vós sois nossa vida e nossa força, um Deus benevolente e misericordioso, o único que pode perdoar os pecados e afastar de nós a doença e a enfermidade. Conheceis as carências dos necessitados. Dai os bens de acordo com a necessidade de cada um. Concedei abundantemente vossa misericórdia às vossas criaturas, por meio das quais a Santíssima Trindade é continuamente glorificada e amada, agora e para todo o sempre. Amém”.

