A história do Ano Santo em palavras e imagens

Foi apresentado o livro “Jubileus”, editado pelo jornalista italiano Francesco Giorgino. A obra remonta, a partir de 1300, séculos de história da Igreja e da comunicação. No evento de apresentação também estava monsenhor Dario Edoardo Viganò, que relembrou sequências históricas na TV dedicadas aos eventos do Vaticano.

Amedeo Lomonaco - Vatican News

Uma densa exploração do significado, espiritual e não só, do Ano Santo ao longo da história. Essa foi a perspectiva que guiou a apresentação em Roma, na Universidade Luiss, do livro “Jubileus”, editado pelo jornalista italiano Francesco Giorgino, publicado pela XXI Secolo e Rai Ufficio Studi e editado pela Rai Libri. O livro alterna perguntas sobre o Jubileu e a comunicação da Igreja com análises de intelectuais, incluindo Franco Cardini, Ettore Bernabei e Liliana Cavani. O evento foi aberto com as saudações de Rita Carisano, diretora-geral da Universidade Luiss Guido Carli, e Gaetano Quagliariello, decano da Luiss School of Government, que retomaram a história do Jubileu a partir do primeiro Ano Santo, convocado em 1300 pelo Papa Bonifácio VIII. Os discursos subsequentes destacaram, em particular, a relação entre o Jubileu e a comunicação.

O mandato de um pai

Os valores são mais importantes do que as imagens. Referindo-se à cobertura televisiva dos últimos Jubileus, Luca Bernabei, diretor administrativo da Lux Vide - uma histórica empresa italiana de produção de filmes e televisão - lembrou, entre outras coisas, as palavras do pai. Ele fez isso por meio do “mandato” que Ettore Bernabei lhe deu após sua nomeação como CEO. Antes de tudo, disse o jornalista e produtor de televisão, ”é preciso refletir antes de tomar uma decisão. Depois, é essencial ter colaboradores com capacidades maiores que as nossas. É preciso ajudar aqueles que colaboram conosco. Depois, é preciso sempre pedir a ajuda de Deus, seguir em frente com serenidade e ouvir a todos. É preciso ter muita paciência, dar confiança. E, finalmente, confiar na infinita misericórdia do Senhor".

O Jubileu em imagens

Há sequências na história, ligadas aos Jubileus, que também estão impressas na memória coletiva. Monsenhor Dario Edoardo Viganò, vice-chanceler da Pontifícia Academia de Ciências e Ciências Sociais e especialista em cinema, lembrou que em 1975 a direção da televisão foi confiada a Franco Zeffrelli. Outras imagens icônicas são as do ano 2000. Naquele Ano Santo, que abriu o terceiro milênio, as imagens de televisão foram dirigidas por Ermanno Olmi. Em 2015, por ocasião do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, Wim Wenders fez uma contribuição artística. Em seguida, monsenhor Viganò se debruçou sobre outras imagens históricas: as do Centro Televisivo Vaticano por ocasião da transferência do Papa Bento XVI do Palácio Apostólico para Castel Gandolfo. "A história - construída com 19 câmeras e 4 diretores - começa quando o Pontífice pega o elevador. O sobrevoo sobre a cúpula de São Pedro com a luz do pôr do sol e o fechamento da porta são outros elementos dessa história”.

Contar sobre o Ano Santo

A narrativa do Jubileu se cruza com a história da humanidade. Andrea Monda, diretor do jornal vaticano "L'Osservatore Romano", destacou que o jornal diário da Santa Sé, publicado pela primeira vez com a data de 1º de julho de 1861, conta os Anos Santos de 1900 e 1925 colocando apenas o texto na primeira página, sem fotos. Em 1933, chegaram as fotos e a imagem do Papa Pio XI foi publicada. Em 1950, o relato do jornal foi acompanhado pelo de outras mídias. Em 1975, o L'Osservatore Romano publicou um artigo de primeira página com o título “Ano de Esperança”. O vínculo muito forte entre Paulo VI e Francisco é, portanto, evidente, disse Andrea Monda. Em 1983 e 2000, durante o pontificado do Papa João Paulo II, o jornal diário da Santa Sé informou sobre a Igreja no momento da transição para o terceiro milênio. Em 2015, Francisco abriu o Jubileu da Misericórdia em Bangui, na República Centro-Africana. “A abertura daquela Porta Santa”, disse Monda, "está ligada ao que aconteceu neste Jubileu da Esperança na prisão de Rebibbia".

Sopros de esperança

Durante a apresentação do livro "Jubileus", também foram exibidos dois curtas-metragens. No primeiro, o arcebispo Bruno Forte enfatizou que “ter esperança significa unir o céu e a terra”. “A tradição bíblica oferece uma bela imagem: a do broto. Como o broto, a esperança germina em algo que está por vir. Para o cristão, reconhecer o broto significa acreditar em Jesus”.

Também foi exibido um vídeo com o testemunho da escritora Edith Bruck, uma sobrevivente de Auschwitz. Suas palavras ressoaram nos corações dos alunos da Luiss presentes no evento. “a esperança é luz. Ao chegar a Auschwitz”, lembrou Edith Bruck, ”o último soldado me disse: vá para a direita. Ir para a esquerda significava entrar na câmara de gás. Ele me deu a chance de sobreviver. Naquela escuridão, encontrei a luz. Eu disse ao Papa que devemos deixar o mal dentro de nós morrer de fome e nutrir o bem dentro de nós. Eu abraçaria o mundo se pudesse”.

Jubileus e comunicação

“Os jubileus sobreviveram intactos à sua missão. Eles não perderam seus aspectos constitutivos”. Isso foi enfatizado por Mario Morcellini, professor emérito de Comunicação, destacando que o evento do Jubileu ajuda a entrar em si mesmo. “E isso acontece em um mundo”, acrescentou ele, "no qual as ferramentas da era digital nos levam a espaços fora de nós mesmos".

Lorena Bianchetti, apresentadora do programa italiano 'A sua immagine', disse que o Jubileu é uma injeção de confiança e esperança. “A esperança”, acrescentou a jornalista, referindo-se ao mundo das redes sociais, "é a vida, não as curtidas recebidas". Francesco Giorgino, editor do livro "Jubileus", continuou explicando que a inteligência artificial também está envolvida no livro, questionada sobre o Jubileu. A palavra mais recorrente nesses textos 'artificiais', disse ele, ‘foi indulgência’. O Ano Santo, disse Giorgino, "tem grande valor nesta época em que o indivíduo prevalece sobre a pessoa". Em um contexto "com um risco tão alto de dessocialização, é de grande importância refletir a esperança”.

O Jubileu é luz de esperança

“O Jubileu relaciona a própria identidade com a dos outros”. Após essa premissa, o escritor Eraldo Affinati expressou um desejo: "devemos ser capazes de ensinar aos jovens o valor da escolha que envolve a renúncia. O professor é um mestre de esperança. Como professor, eu não poderia entrar na sala de aula se não tivesse esperança nas crianças. Sempre há uma luz, mesmo no fundo do poço. Mas você precisa de um guia, uma pessoa com quem lidar”.

O evento para a apresentação do livro “Jubileus” foi moderado pela jornalista da Rádio Vaticano e do Vatican News, Cecilia Seppia. No jornalismo, em particular, “as más notícias são vistas como boas notícias porque atraem a curiosidade do público”. “Em vez disso, acredito firmemente, disse ela, "que o Jubileu é uma oportunidade para reverter os esquemas e contar ao mundo as boas notícias, uma esperança que nunca decepciona".