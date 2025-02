No sul do Líbano, no coração da devastação da guerra

No quarto e último dia da missão ao Líbano do cardeal Michael Czerny, prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, a visita ao povoado de Alma al-Shaab.

Edifícios destruídos, prédios decapitados, casas amassadas, buracos no chão, poeira levantada pelos escombros que arde na garganta. O cenário em Alma al-Shaab, povoado no sul do Líbano, a cerca de 400 km de Israel (cuja fronteira pode ser vista no horizonte), cenário dos bombardeios israelenses contra o Hezbollah, é desolador.

É precisamente ali que tem lugar o quarto e último dia da missão ao Líbano do cardeal Michael Czerny, prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. Ele está na País dos Cedros desde 19 de fevereiro para levar proximidade e apoio a bispos, patriarcas, Igrejas e populações locais.

Alma al-Shaab, a menos de duas horas de Beirute (onde o trânsito está congestionado desde o amanhecer por causa daqueles que se dirigiam ao funeral de Nasrallah amanhã), não muito longe de Tiro – a Tiro de memória bíblica junto com Sidon – foi um dos lugares particularmente visados ​​pelos ataques.

Isso depois que as pessoas deixaram suas casas, como contam alguns sacerdotes melquitas. Elas foram avisadas com 30 minutos de antecedência pela TV, e as casas abandonadas se tornaram um refúgio para o Hezbollah. Não só as casas, mas também as igrejas, como a paróquia maronita da Natividade de Maria, onde é impressionante ver o presbitério devastado e reduzido a um amontoado de pedras, em meio a documentos dos sacerdotes, fotografias, paramentos e livros litúrgicos. Alguém com mais recursos está tentando reconstruir após o cessar-fogo, como deixa perceber a presença de guindastes e homens trabalhando com pás e martelos.

Alguns nunca saíram, como o Pe. Marcos, que permaneceu sob as bombas porque era “fiel à minha missão”. Cerca de 90% da população fugiu para o centro e norte e deixou tudo para trás. Até as bandeiras do Hezbollah e do Amal ainda tremulam nas poucas sacadas que permanecem intactas. Para os deslocados, o trabalho da Caritas Líbano e das igrejas Maronita e Melquita que colaboram com a igreja evangélica local é ótimo. O cardeal Czerny concedeu a bênção a eles: "Eu rezo por vocês, o Papa reza por vocês, pela sua unidade e pelo seu espírito."

(Aos cuidados de Salvatore Cernuzio, correspondente em Beirute. Vídeo em colaboração com Tommaso Chieco)