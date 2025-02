"A Esperança cristã é dinâmica e ilumina a peregrinação da vida, mostrando o rosto dos irmãos e irmãs, companheiros no caminho. Não é um caminhar à toa, solitário, vagueando sem rumo ou destino, mas um caminho de povo, confiante e alegre, que se move para um destino novo."

Jackson Erpen - Cidade do Vaticano

Ouça e compartilhe

“Peregrinação” e “esperança”, duas palavras-chave neste Ano Santo, em cuja Bula de Proclamação é destacado que “A esperança não engana”.

De fato, “todos esperam. No coração de cada pessoa, encerra-se a esperança como desejo e expetativa do bem, apesar de não saber o que trará consigo o amanhã. Porém, esta imprevisibilidade do futuro faz surgir sentimentos por vezes contrapostos: da confiança ao medo, da serenidade ao desânimo, da certeza à dúvida”.

Neste sentido, faz-se necessária também a paciência, que entrelaçada com a esperança, deixa transparecer com clareza que “a vida cristã é um caminho, que precisa também de momentos fortes para nutrir e robustecer a esperança, insubstituível companheira que permite vislumbrar a meta: o encontro com o Senhor Jesus.” Que este Jubileu – é o desejo do Papa Francisco – “seja, para todos, ocasião de reanimar a esperança!”.

"Um Jubileu para celebrar um peregrinar de esperança" é o tema da reflexão do Pe. Gerson Schmidt*:

Leia também 17/02/2025 Esperança é a última que morre "Jesus é o autor da verdadeira esperança. Nele não nos confundimos. É nele que devemos colocar nossa esperança que não se ilude, que não se apaga."

"O Catecismo da Igreja católica, afirma que “a virtude da esperança corresponde ao desejo de felicidade que Deus colocou no coração de todo o homem; assume as esperanças que inspiram as atividades dos homens, purifica-as e as ordena para o Reino dos céus; protege contra o desânimo; sustenta no abatimento; dilata o coração na expectativa da bem-aventurança eterna. O ânimo que a esperança dá preserva do egoísmo e conduz à felicidade da caridade” (CIgrC,1818). No abatimento, a esperança é sustentáculo, um suporte para não cair ou uma força para que, na queda, a gente possa levantar. Deus colocou no ser humano a esperança que não desanima, diz o apóstolo (Rm 5,5).

O Jubileu nos pede que nos coloquemos em caminho e superemos certos limites. Quando nos movemos, de fato, não mudamos só de lugar, mas nos transformamos, saimos de nossa comodidade, empreendemos um movimento de sair de nós mesmos e da mesmice. A palavra “peregrinação” deriva do latim “per ager”, que significa “através dos campos”, ou “per eger”, que significa “passagem de fronteira”: ambas as raízes lembram o aspecto distinto de embarcar numa viagem. A Sagrada Escritura está refleta de acontecimentos de saídas, de êxodos. Abraão, na Bíblia, é descrito assim, como uma pessoa em caminho: «Deixa a tua terra, a tua família e a casa do teu pai» (Gn 12,1). Com estas palavras começa a sua aventura, que termina na Terra Prometida, onde ele é lembrado como «arameu errante» (Dt 26,5). O termo arameu errante sugere um peregrino, um andarilho buscando acertar os caminhos tortuosos. O Catecismo da Igreja católica, no número 1819, afirma que “a esperança cristã retoma e realiza a esperança do povo eleito, que tem a sua origem e modelo na esperança de Abraão, o qual, em Isaac, foi cumulado das promessas de Deus e purificado pela provação do sacrifício (cf.Gn 17,4-8; 22,1-18). «Contra toda a esperança humana, Abraão teve esperança e acreditou. Por isso, tornou-se pai de muitas nações» (Rm 4,18).

A Esperança cristã é dinâmica e ilumina a peregrinação da vida, mostrando o rosto dos irmãos e irmãs, companheiros no caminho. Não é um caminhar à toa, solitário, vagueando sem rumo ou destino, mas um caminho de povo, confiante e alegre, que se move para um destino novo. O sopro do Espírito de vida não deixa de iluminar a aurora do futuro que se aproxima. O Pai celeste observa com paciência e ternura a peregrinação dos seus filhos e abre-lhes o Caminho, apontando-lhes Jesus, seu Filho, que se torna espaço de caminho para todos. Portanto, o Jubileu é um acontecimento de todo o Santo Povo de Deus, em caminho, peregrino, iluminado pela sua única esperança que é Cristo

A esperança é a luz que ilumina o futuro, mas não num sentido ingenuamente otimista. Nós sabemos: a esperança é Jesus Cristo, morto e ressuscitado. O profeta Isaías vê repetidamente a família de homens e mulheres, filhos e filhas, que regressam da sua dispersão, reunidos à luz da Palavra de Deus: «O povo que andava nas trevas viu uma grande luz» (Is 9,1). A luz é a do Filho que se fez Homem, Jesus, que com a sua própria Palavra reúne todos os povos e nações. É a chama viva de Jesus que move os passos do caminho: «Levanta-te e resplandece, Jerusalém, que está a chegar a tua luz! A glória do Senhor amanhece sobre ti!» (Is 60,1).

O ministério de Jesus também é identificado com uma viagem da Galileia para a Cidade Santa: «Como estavam a chegar os dias de ser levado deste mundo, Jesus dirigiu-se resolutamente para Jerusalém» (Lc 9,51). Ele próprio chama os discípulos a percorrer esta estrada e ainda hoje os cristãos são aqueles que o seguem no caminho das suas vidas. O percurso, na realidade, constrói-se progressivamente: há vários itinerários para escolher, lugares para descobrir; as situações, as catequeses, os ritos e as liturgias, os companheiros de viagem permitem que se enriqueça com novos conteúdos e perspectivas. A peregrinação é uma experiência de conversão, de mudança da própria existência para direcioná-la para a santidade de Deus, para sermos conforme a vontade do Criador e Redentor."

*Padre Gerson Schmidt foi ordenado em 2 de janeiro de 1993, em Estrela (RS). Além da Filosofia e Teologia, também é graduado em Jornalismo e é Mestre em Comunicação pela FAMECOS/PUCRS.