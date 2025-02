Jubileu das Forças Armadas: chamados a construir a cultura da paz

Às vésperas do Jubileu das Forças Armadas, o ordinário militar da Itália recorda que o Ano Santo é “um tempo privilegiado para crescer na comunhão com Deus e na fraternidade, no serviço comum à defesa da vida humana, da justiça e da paz”. O reitor da Escola dos Capelães, na cidade militar de Cecchignola, em Roma, recorda que “os homens e as mulheres das forças armadas prestam um serviço que não está desvinculado de sua humanidade”.

Luca Collodi - Vatican News

Dias movimentados para as Forças Armadas de Polícia e de Segurança que irão celebrar o seu Jubileu neste sábado, 8 de fevereiro. Há um mês, em 8 de janeiro, o ordinário militar da Itália, arcebispo Santo Marcianò, celebrou a abertura do Ano Santo para as Forças Armadas, abrindo a Porta Santa na Igreja da sede da Organização Penitenciária Militar em Santa Maria Capua Vetere. O segundo Encontro dos Ordinários Militares de toda a Europa sobre o tema: “Militares peregrinos da esperança”, promovido pelo Conselho das Conferências Episcopais Europeias (CCEE), termina nesta sexta-feira, 7 de fevereiro, em Roma.

A mensagem do ordinário militar

“O perdão é um passo concreto e básico para aqueles que, como nós”, diz o ordinário militar da Itália, dom Santo Marcianò, ”são chamados a construir uma cultura de paz. E o perdão para com os outros muitas vezes requer, antes de tudo, o perdão de si mesmos”. O desejo do arcebispo é que o Jubileu seja “um momento privilegiado para crescer na comunhão com Deus e na fraternidade, no serviço comum à defesa da vida humana, da justiça e da paz”.

A formação para a paz

Pe. Saverio Finotti é reitor da Escola de Capelães na cidade militar de Cecchignola, em Roma, e enfatiza que “o seminário do Ordinariato Militar é, para todos os efeitos, um seminário”. “Nós nos referimos, como todos os seminários na Itália”, explica ele, ”às indicações emitidas pela Conferência Episcopal Italiana para a formação de jovens. Realizamos um percurso regular de formação, tanto do ponto de vista humano quanto cultural”. “Nossos rapazes dentro do seminário frequentam a Pontifícia Universidade Lateranense, depois há a formação humana, e isso faz a diferença em relação a todos os outros seminários diocesanos ou interdiocesanos, porque visa a uma pastoral que é obviamente diferente das outras. Nosso trabalho pastoral é de fato aplicado dentro das Forças Armadas, o que não é o contexto diocesano clássico. É um trabalho pastoral bastante específico”, diz o Pe. Finotti, "que precisa de tanto treinamento".

Os rapazes atualmente são 15, três ainda são militares e estão fazendo seu percurso militar, mas ao mesmo tempo estão vivendo a vida de seminário para verificar seu chamado para se tornarem capelães militares”. “Os rapazes que frequentam o seminário vêm mais ou menos todos do contexto militar: alguns, por exemplo, têm familiares que pertencem ou pertenceram às forças da lei e da ordem, às Forças Armadas. Tudo gira em torno desse contexto”.

O Jubileu dos militares

“Acredito que este Jubileu é muito importante”, continua o reitor do Seminário Militar, "e como o nosso ordinário militar para a Itália, o arcebispo Santo Marcianò, enfatizou na carta que enviou a todos os capelães, é uma ocasião bonita e extraordinária, antes de tudo para afirmar nossa fé e unidade com a Igreja, porque somos parte integrante dela". “Os homens e mulheres das forças armadas prestam um serviço que não está desvinculado de sua humanidade. É verdade que esperamos que suas tarefas específicas sejam realizadas da forma mais objetiva possível. No entanto, eles têm vida própria e, para isso, precisam ser renovados, fortalecidos na fé, como todo mundo. Esse Jubileu é muito importante para nós, capelães, porque é mais uma ocasião que ajuda nosso pessoal a se aproximar do Senhor em seu desejo de pedir perdão e ser renovado pela graça”.

A Porta Santa do mundo militar

“É preciso lembrar”, continua o Pe. Xavier Finotti, ”que o Ordinariato é a diocese militar e as paróquias são os próprios quartéis. Não temos uma diocese territorial específica, mas estamos presentes onde quer que haja Forças Armadas. A intuição de nosso arcebispo de tornar nossa igreja em Roma, Santa Caterina em Magnanapoli, um local de peregrinação e Porta Santa, mas também todas as capelas que estão dentro das missões no exterior, por exemplo, em Kosovo e no Líbano, foi muito boa”. “Toda missão no exterior”, continua o Pe. Finotti, ”tem uma capela que muitas vezes também é usada para liturgias, não apenas na Igreja Católica, mas também no mundo protestante. Esses lugares se tornaram Portas Santas, ou seja, lugares de peregrinação precisamente para deixar claro que o Senhor convida todos à conversão”. “E também é particularmente significativo o fato de termos iniciado o Jubileu justamente em uma capela de prisão para não nos esquecermos daqueles que parecem ser os mais distantes. Nossos lugares santos também incluem o navio-escola Amerigo Vespucci, que há dois anos navega pelos mares do mundo, retornando agora ao Mediterrâneo. Incluindo”, conclui o Pe. Finotti, "algumas capelas de outros navios e eu acrescentaria também as capelas de alguns hospitais militares, como o Celio, em Roma".