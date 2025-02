Jubileu da Espiritualidade Mariana, a imagem de Nossa Senhora de Fátima em Roma

O Dicastério para a Evangelização anuncia que, por ocasião da missa na Praça São Pedro, no domingo 12 de outubro, a famosa imagem da Virgem estará presente entre os fiéis participantes, enriquecendo o momento de oração.

Vatican News

Por ocasião do Jubileu da Espiritualidade Mariana, previsto para 11 e 12 de outubro de 2025, a imagem original de Nossa Senhora de Fátima estará em Roma. A famosa imagem da Virgem, conhecida pelos fiéis do mundo inteiro e símbolo da “Esperança que não decepciona”, estará presente entre os fiéis participantes durante a Santa Missa na Praça São Pedro no domingo, 12 de outubro de 2025, às 10h30 locais, enriquecendo ainda mais este momento de oração e reflexão. A entrada na Praça São Pedro, por ocasião da celebração eucarística, será gratuita e não será necessário ingresso. As inscrições para participar desse evento jubilar já estão abertas no site e serão encerradas em 10 de agosto de 2025.

Em Roma pela quarta vez

Esta é a quarta vez que a imagem sai do Santuário de Fátima para vir a Roma: a primeira foi em 1984, por ocasião do Jubileu Extraordinário da Redenção, quando em 25 de março São João Paulo II consagrou o mundo ao Imaculado Coração de Maria; a segunda vez foi no Grande Jubileu do Ano 2000 e a terceira, em outubro de 2013, por ocasião do Ano da Fé com o Papa Francisco.

A mais carinhosa das mães

"A presença da amada estátua original de Nossa Senhora de Fátima permitirá a todos viver a proximidade da Virgem Maria", enfatizou o pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, dom Rino Fisichella. "É um dos ícones marianos mais significativos para os cristãos de todo o mundo que, como o Santo Padre enfatiza na Bula de Proclamação do Jubileu Spes non confundit, a veneram como a 'mais afetuosa das mães, que nunca abandona seus filhos'. Em Fátima, de fato, a Virgem disse aos três pastorzinhos o que ela continua assegurando a cada um de nós: 'Eu nunca o abandonarei. O meu Imaculado Coração será seu refúgio e o caminho que o levará a Deus'."