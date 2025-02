Jubileu dos Artistas: patrimônio cultural religioso é um código de paz

Os Museus do Vaticano sediaram o encontro internacional “Sharing hope - Horizontes para o patrimônio cultural”, promovido com o Dicastério para a Cultura e a Educação por ocasião do Jubileu dos Artistas e do Mundo da Cultura. Mais de 130 especialistas participaram: “o Papa Francisco está em nossos corações”. No final dos trabalhos, divulgado um manifesto sobre a transmissão do código cultural e religioso.

Paolo Ondarza - Vatican News

Construir pontes entre o passado e o futuro, não apenas guardiões da memória, mas atores ativos na promoção do patrimônio cultural religioso. Os museus de todo o mundo estão aceitando o desafio lançado durante o encontro internacional Sharing Hope - Horizontes para o patrimônio cultural, promovido no sábado (15/02) pelo Dicastério para a Cultura e a Educação e pelos Museus do Vaticano na sala de conferências das Coleções Pontifícias. “A experiência religiosa fecundou a realidade cultural no mundo e é necessário recuperá-la e reencontrar seu significado”, foi o apelo do cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério.

Uma nova comunicação do patrimônio religioso

A assembleia, que fez parte das celebrações do Jubileu dos Artistas e do Mundo da Cultura, contou com a participação de cerca de 130 gestores de museus, operadores de arte, acadêmicos e instituições culturais. O objetivo foi explorar novas linguagens e estratégias para a valorização e transmissão do patrimônio religioso e artístico.

A saudação ao Papa

O primeiro pensamento dos participantes foi dirigido ao Papa Francisco: “ele está em nossos corações”, disse o cardeal, desejando uma rápida melhora em seu estado de saúde: “ele está conosco e apoia o projeto que nos reúne aqui”.

O cardeal José Tolentino de Mendonça

Jovens e experiência religiosa, um desafio

De acordo com o cardeal, o encontro internacional também foi “necessário e urgente”, tendo em vista o progressivo distanciamento das gerações mais jovens da prática religiosa. “Os jovens são os herdeiros do patrimônio cultural”, explicou ele ele, e ‘a experiência religiosa fertilizou a realidade cultural, a música, a poesia e as artes visuais em todo o mundo’.

Não há cultura sem dimensão religiosa

Consertar a relação entre sociedade, cultura e religião foi uma preocupação compartilhada, pois ela une a Igreja e as instituições culturais. O trabalho da conferência internacional rendeu um “Manifesto” educativo de corresponsabilidade na transmissão do código cultural das religiões. O cardeal Tolentino de Mendonça fez um apelo ao encontro, ao diálogo, a alianças significativas entre atores capazes de escuta recíproca: "sem o reconhecimento do código cultural religioso, o ser humano se torna um estranho para si mesmo. O patrimônio religioso é um patrimônio da humanidade. Não existe cultura se a dimensão religiosa não estiver integrada”.

A conferência organizada nos Museus do Vaticano

Passado, presente e futuro

Mudanças sociais repentinas estimulam soluções criativas. “Nunca excluímos o uso de novas tecnologias”, disse a diretora dos Museus do Vaticano, Barbara Jatta: ”a sociedade, os museus e a arte mudaram radicalmente, mesmo desde o último Jubileu: queremos usar a mídia digital, a inteligência artificial, as redes sociais, as formas de comunicação, inclusive as contemporâneas, para ter um olhar de duas faces, ou seja, olhar para o passado para viver o presente e olhar para o futuro". A importância das novas formas de comunicação digital para combater o desconhecimento cada vez mais generalizado da iconografia religiosa também foi destacada por Miguel Falomir Faus, diretor do Museo Nacional del Prado, da Espanha.

A cultura para o bem comum

“A prioridade é que os museus sejam participativos, acessíveis a todos. Em comparação com o ano 2000, hoje nossos espaços de exposição são menos elitistas”, observou Massimo Osanna, diretor-geral dos Museus do Ministério da Cultura da Itália, citando exemplos virtuosos como o envolvimento das escolas na criação de novos espaços de exposição ou o diálogo frutífero promovido pelo Museu das Civilizações, entre artefatos das antigas colônias italianas e as respectivas comunidades presentes em Roma hoje.

Massimo Osanna, diretor-geral dos Museus do Ministério da Cultura da Itália

“A obra de arte é um veículo de valores humanos universais e de fé”, disse Gabriele Finaldi, diretor da National Gallery em Londres, relembrando a época do bombardeio de Londres durante a Segunda Guerra Mundial. As obras de arte foram resgatadas e, a partir de 1942, uma obra-prima por mês foi exibida: oferecer o Noli me tangere de Ticiano ao público significava “expressar o desejo de união com os entes queridos falecidos, a esperança de se reunir além da vida terrena”.

Um dos momentos da conferência internacional

Para “redefinir o sentido do sagrado hoje”, o diretor do Museu Egípcio de Turim, Christian Greco, pediu que se redescobrisse o sentido do sagrado em épocas passadas: “o divino sempre esteve presente no Egito antigo”. Um revezamento de diferentes vozes autorizadas, um coro de esperança: “queremos que a nossa profissão no mundo da arte e da cultura, aquilo pelo que lutamos diariamente, se torne realmente um veículo para a paz”, salientou Barbara Jatta: “o objetivo de todos é o bem comum, a construção de uma sociedade melhor".

Que os símbolos religiosos voltem a falar

Com isso em mente, a fim de evitar que a religião se torne objeto de manipulação e instrumentalização ideológica em tempos assolados por conflitos em várias partes do mundo, de acordo com o cardeal Tolentino de Mendonça, é necessário “que o conhecimento do mundo religioso esteja presente na cultura de nossos jovens”. O pensamento do cardeal se volta para o avançado e “às vezes agressivo processo de secularização” que interrompeu a relação natural com a religião: “é necessário propor um caminho de conhecimento mútuo para que o valor da religião como um ‘recurso cultural’ seja reconhecido”. A paisagem urbana é rica em símbolos religiosos”, mas - observa o prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação - "muitas vezes não sabemos seu significado, ‘eles se tornaram mudos: se não soubermos lê-los, os símbolos não contam sua história’". Daí a necessidade de uma “mistagogia cultural, uma iniciação cultural” que envolva crentes e não crentes, todos herdeiros da tradição religiosa e cristã.