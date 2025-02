Confira os eventos do Jubileu dos Artistas e do Mundo da Cultura

Muitas são as iniciativas, anunciadas pelo Dicastério para a Cultura e a Educação, por ocasião do Jubileu da Cultura, programado de 15 a 18 de fevereiro. No domingo, 16, na Basílica de São Pedro, será celebrada a missa pelo Papa, que no dia seguinte estará nos estúdios do Cinecittà, em Roma, para encontrar artistas e operadores de cinema. Esta será a primeira vez que um Pontífice estará nos estúdios.

Vatican News

O Ano Santo da Igreja Católica - lê-se em uma nota do Dicastério para a Cultura e a Educação - também é organizado por meio de um calendário de compromissos temáticos, entre os quais, o Jubileu dos Artistas e do Mundo da Cultura, que será celebrado em Roma de 15 a 18 de fevereiro. A inspiração vem do reconhecimento do Papa Francisco das artes e da cultura: “sonhar novas versões do mundo, introduzindo algo novo na história e trazendo ao mundo algo que nunca foi visto antes”. Por esse motivo, o Dicastério para a Cultura e a Educação da Santa Sé convida a viver essa experiência de fraternidade e espiritualidade todos aqueles que, com seu compromisso com a arte e a cultura, podem contribuir para trazer esperança.

O Jubileu dos Artistas e do Mundo da Cultura será aberto no sábado, 15 de fevereiro, com o encontro internacional Sharing Hope - Horizontes para o Patrimônio Cultural, organizado em colaboração com os Museus do Vaticano. Chefes de algumas das mais prestigiadas instituições de arte e museus do mundo se reunirão para explorar novas linguagens e estratégias para a valorização e transmissão do patrimônio religioso e artístico. Seu diálogo culminará com a entrega de um Manifesto Educacional sobre a transmissão do código cultural das religiões. No mesmo dia, às 18h, haverá a inauguração do espaço de exposição Conciliazione 5, localizado ao longo da rua de mesmo nome que leva os peregrinos à Basílica de São Pedro. A programação, confiada para 2025 à curadora Cristiana Perrella, se concentrará no comissionamento de projetos de arte contemporânea para artistas internacionais, que ocorrerão ao longo do ano, com o tema Esperança. Começará com retratos da comunidade carcerária da Penitenciária Regina Coeli: criados pelo artista Yan Pei-Ming, eles serão exibidos no espaço Conciliazione 5 e projetados na fachada do mesmo instituto.

No domingo, 16 de fevereiro, estão programados dois eventos: às 10h, a celebração da Eucaristia na Basílica de São Pedro, aberta a todos e, em particular, àqueles que lutam pelas artes e pela cultura; a partir das 20h, uma sugestiva Noite Branca na Basílica de São Pedro, excepcionalmente aberta para uma visita que convidará à contemplação e à reflexão espiritual. Na segunda-feira, 17 de fevereiro, o Pontífice visitará os estúdios de cinema do Cinecittà em Roma - a primeira vez de um Pontífice - para um momento de alto conteúdo e valor evocativo.

No espírito do Jubileu, o Papa Francisco se encontrará com uma delegação de artistas e operadores culturais no Cinecittà, a quem dirigirá sua mensagem. A iniciativa é realizada em colaboração com o Ministério da Cultura da República Italiana e Cinecittà Luce SpA. Haverá também reflexões sobre o futuro do patrimônio cultural - com o encontro Artisans of Hope, reservado a representantes de centros culturais católicos e organizações internacionais envolvidas na promoção da cultura - e será dada atenção especial às formas de arte contemporânea, como a poesia visual, protagonista da exposição Global Visual Poetry, com curadoria de Raffaella Perna e hospedada na sede do Dicastério para a Cultura e a Educação.

Nos dias do Jubileu dos Artistas e do Mundo da Cultura os participantes serão convidados a passar pela Porta Santa e incentivados a promover o diálogo, a inclusão e a esperança. Por meio da celebração da beleza e da criatividade, pretende ser uma oportunidade de reflexão e um amplo apelo para que as aspirações e buscas individuais se reconectem com as coletivas, cooperando na construção de uma sociedade mais justa.