Jubileu dos Diáconos neste fim de semana no Vaticano

Mais de seis mil peregrinos, provenientes de cerca de 100 países, participam do evento jubilar. Ao todo, 230 diáconos e suas famílias representam o Brasil nas celebrações do diaconato permanente.

Ouça aqui:

Victor Hugo Barros - Cidade do Vaticano

Começou nesta sexta-feira (21/02), a programação do Jubileu dos Diáconos, que acontece em Roma e no Vaticano até o próximo domingo (23/02). Este é o quarto grande evento do Jubileu da Esperança. Ao todo, seis mil peregrinos, de cerca de 100 países, se inscreveram para a peregrinação.

O Brasil é uma das nações com o maior número de inscritos, com 230 diáconos e seus familiares participando das celebrações jubilares na capital italiana. O país também será representado na Santa Missa que marca o encontro, celebrada na Basílica de São Pedro no próximo domingo (23), às 9h. Durante a Eucaristia, serão ordenados 23 novos diáconos permanentes para a Igreja. Destes, dois são brasileiros.

As atividades jubilares tiveram início na tarde desta sexta-feira (21), em 12 igrejas localizadas no Centro de Roma. Nos locais, houve a recitação em comum da Liturgia das Horas, de acordo com cada língua, seguida pela catequese realizada por bispos que refletiram o tema “Sinais concretos de esperança no ministério diaconal”.

No sábado (22), das 9h às 14h acontece a peregrinação até a Porta Santa da Basílica de São Pedro. O percurso segue os moldes tradicionais, saindo da Piazza Pia e percorrendo a Via della Conciliazione até a chegada ao templo que abriga as relíquias do Príncipe dos Apóstolos.

No mesmo dia, acontece uma Vigília de Oração na Sala Paulo VI. O momento, reservado aos inscritos no Jubileu, se inicia às 18h.

No domingo (23), será celebrada a Santa Missa com a ordenação de novos diáconos permanentes. Preside a cerimônia o pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, dom Rino Fisichella.

Como anunciado pela Sala de Imprensa da Santa Sé na última terça-feira (18), o Papa Francisco não participa presencialmente dos eventos. Atualmente, o pontífice se recupera de um quadro de pneumonia bilateral no Hospital Gemelli, em Roma.