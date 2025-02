Jubileu: exames gratuitos de oftalmologia e doação de óculos a vulneráveis de Roma

Uma iniciativa patrocinada pelo Dicastério para a Evangelização do Vaticano durante o Jubileu da Esperança vai oferecer aos moradores de Roma que não têm condições de pagar por cuidados de saúde especializados um total de 1500 exames oftalmológicos gratuitos e a doação de cerca de 1300 óculos. Uma ação dos bispos da Itália também prevê encontros mensais de ação de graças pelos cuidadores motivados pela mensagem do Papa para o Dia do Enfermo: "todos juntos somos 'anjos' de esperança".

Andressa Collet - Vatican News

Os moradores de Roma que não têm condições de pagar por cuidados de saúde especializados poderão ganhar consultas e exames oftalmológicos gratuitos, além de óculos grátis. Essa é mais uma iniciativa do Jubileu da Esperança, patrocinada pelo Dicastério para a Evangelização do Vaticano através da Seção das Questões Fundamentais da Evangelização no Mundo, e pelos governos municipal e regional, com colaboração da Comunidade de Santo Egídio e Fundação OneSight EssilorLuxottica Italia, para ser um sinal tangível de proteção da saúde visual das pessoas mais frágeis.

Os exames oftalmológicos gratuitos e as doações de óculos estarão concentrados no centro oftalmológico social permanente na Comunidade de Santo Egídio, em Roma, recém inaugurado. Os médicos da IRCCS Fundação Bietti - o único instituto de caráter científico que trabalha exclusivamente com oftalmologia na Itália -, irão acolher os pacientes durante duas tardes por semana para realizar check-ups gratuitos, com a possibilidade de realizar outros testes de diagnóstico no Hospital Britânico de Roma em convênio com o sistema público de saúde. Essa rede de solidariedade tem como objetivo melhorar a qualidade de vida das pessoas mais vulneráveis, garantindo o acesso a serviços essenciais de saúde e oferecendo novas oportunidades de inclusão.

Iniciativa prevê 1500 exames gratuitos e 1300 óculos doados

Esse modelo já levou a outras iniciativas semelhantes, como os centros abertos na cidade de Nápoles e na própria capital italiana em anos anteriores. Durante o Ano do Jubileu, outras clínicas oftalmológicas temporárias serão montadas em Roma, por ocasião de eventos como o Jubileu dos Enfermos e do Mundo da Saúde no início de abril e também naquele dos Pobres em novembro. No total, mais de 1.500 exames estão planejados e cerca de 1.300 óculos serão doados.

A iniciativa foi elogiada por dom Vincenzo Paglia, presidente da Pontifícia Academia para a Vida, que enfatizou como o projeto incorpora o espírito do Jubileu, oferecendo esperança e assistência aos mais necessitados. Cuidar de quem sofre é desempenhar um papel especial, "um hino à dignidade humana, um canto de esperança", reforçou o Papa Francisco na mensagem para o Dia Mundial do Enfermo de 11 de fevereiro:

"Os lugares onde se sofre são frequentemente espaços de partilha, nos quais nos enriquecemos uns aos outros. Quantas vezes se aprende a esperar à cabeceira de um doente! Quantas vezes se aprende a crer ao lado de quem sofre! Quantas vezes descobrimos o amor inclinando-nos sobre quem tem necessidades! Ou seja, apercebemo-nos de que todos juntos somos 'anjos' de esperança, mensageiros de Deus, uns para os outros: doentes, médicos, enfermeiros, familiares, amigos, sacerdotes, religiosos e religiosas. E isto, onde quer que estejamos: nas famílias, nos ambulatórios, nas unidades de cuidados, nos hospitais e nas clínicas."

No Jubileu, 11 encontros de ação de graças pelos cuidadores

Justamente por ocasião do do XXXIII Dia Mundial do Enfermo, a Conferência Episcopal Italiana (CEI) retorna o encontro com a oração de ação de graças a Deus pelos cuidadores na sexta-feira anterior à data, ou seja, neste dia 7 de fevereiro. A iniciativa prevê uma hora de oração eucarística animada pela equipe e pelo capelão de algumas estruturas de saúde, como hospitais e casas de repouso, ou mesmo por algumas igrejas conectadas on-line. Neste ano, em virtude do Jubileu da Esperança, o compromisso será multiplicado por outros 10 encontros, sempre na primeira sexta-feira do mês: além deste 7 de fevereiro, também será realizado em 7 de março, 4 de abril, 2 de maio, 6 de junho, 4 de julho, 1 de agosto, 5 de setembro, 3 de outubro, 7 de novembro e, finalmente, 5 de dezembro - durante todo o Ano Santo.