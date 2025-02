Jubileu fecha parceria com Aeroportos de Roma para benefício dos peregrinos

A empresa que administra os aeroportos de Roma, de Fiumicino e Ciampino, a ADR, virou parceira oficial do Jubileu da Esperança para disponibilizar a peregrinos serviços e descontos em diferentes âmbitos.

Vatican News

Uma parceria firmada entre o Dicastério para a Evangelização do Vaticano, através da Seção para as Questões Fundamentais da Evangelização no Mundo, e a sociedade que administra os aeroportos da capital italiana (Aeroporti di Roma - ADR) oferece benefícios através do Cartão do Peregrino, o documento digital gratuito reservado a peregrinos de todo o mundo e disponível no aplicativo oficial do Jubileu da Esperança, com acesso inclusive em língua portuguesa: Iubilaeum25. Uma vez registrado no portal, cada usuário também poderá se inscrever nos eventos e nas peregrinações à Porta Santa.

Os serviços de parceria com ADR

Entre as oportunidades oferecidas com o parceiro oficial do Jubileu estão os voos a tarifas convenientes, com possibilidade de escala em Roma, se forem reservados pela plataforma Fly and Visit Rome, que também disponibiliza serviço gratuito “Q-Pass” para a marcação antecipada da passagem nos controlos de segurança; acesso ao “Airport in The City” que, na estação Roma Termini, permite o check-in gratuito e o transporte de bagagens com desconto para os voos da "ITA Airways"; bem como, um serviço de depósito de bagagens para todas as companhias aéreas. Também estão incluídos na parceria descontos na loja Aelia Lagardere, uma das maiores no mundo no setor de duty free, bem como a oportunidade de usufruir dos serviços “Personal Shopper”, para obter todas as informações sobre compras dentro do aeroporto, e “Book A Table” para reservar uma mesa com antecedência num dos restaurantes dentro do Aeroporto Internacional Leonardo da Vinci, de Fiumicino.

Além disso, durante todo o Ano Jubilar, um balcão de informações, dirigido por voluntários do Dicastério para a Evangelização, estará presente e à disposição dos peregrinos na área de chegadas do Terminal 1 do Aeroporto de Fiumicino, que no ano passado recebeu o título de melhor aeroporto europeu pela sétima vez consecutiva.

As conexões entre o Aeroporto de Fiumicino e Roma

Para os peregrinos que chegam por Fiumicino, podem se deslocar até Roma - mesmo durante a noite - com duas linhas adicionais do trem "Leonardo Express" que leva até à Estação Roma Termini e graças à parcerica com as Ferrovie dello Stato e o governo do Lácio. São 128 trens operando diariamente no mesmo percurso, além daqueles diretos que fazem de/para Nápoles, Florença, Bolonha, Ferrara, Pádua e Veneza.

Para reforçar a integração com o território do Aeroporto de Fiumicino, a ADR também inaugurou recentemente a “Pedalaria”, a nova ciclovia de 3,5 quilômetros que liga o aeroporto à cidade aeroportuária. Esta nova infraestrutura, que faz parte das obras previstas pelo “DPCM Giubileo 2025”, foi autofinanciada pela ADR com um investimento de 1,8 milhões de euros e construída dentro do prazo previsto. Será utilizada não só pelos trabalhadores e pela comunidade aeroportuária, mas também pelos peregrinos que desejam explorar a beleza cultural e paisagística da zona envolvente do aeroporto.

O "melhor cartão de visitas" de Roma

«Temos a honra de anunciar a nossa colaboração com o Dicastério para a Evangelização da Santa Sé. Como parceiro do Jubileu 2025, a ADR está empenhada em oferecer aos peregrinos que chegam à capital um acolhimento cada vez mais de qualidade e serviços com elevados níveis de conforto e eficiência, com foco na segurança, inovação, inclusão e sustentabilidade. Graças ao trabalho realizado nos últimos anos, estamos certos de que o Leonardo da Vinci, o primeiro ponto de contato com Roma, se revelará o melhor cartão de visita para quem chega ao nosso país», sublinhou o presidente de ADR, Vincenzo Nunziata.

«Somos gratos à ADR pela disponibilidade com que se colocou a serviço deste grande evento. A atenção e o cuidado com que acolhem todos os peregrinos que chegam em Roma de avião são sinal de um profissionalismo que, estou certo, será apreciado por todos aqueles que virão em peregrinação para o Jubileu», comentou o pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, dom Rino Fisichella