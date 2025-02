Hebdomada Papae, o boletim em latim do Vatican News

As notícias do Vatican News em latim

“HEBDÓMADA PAPAE”

NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE RÉDDITAE

Die décimo quinto mensis Februárii anno bismillésimo vicésimo quinto

TÍTULI

Die praetérito domínico mílitum Iubilǽum actum est, quos Póntifex hortátus est ut “vitam usque tueréntur, neve armórum clamóre alliceréntur”.

In Generáli Audiéntia die Mercúrii duodécimo mensis Februárii Francíscus ait: “Deus non manifestátur in strépitu, sed ex humilitáte suum súscipit iter”.

Papa Francíscus in valetudinarium Gemelli advectus est alicúius pitúitae cáusa.

Núntios Latínos auscultántes ex corde salútat Eugénius Murrali.

NOTÍTIAE

In Petriáno Foro, die nono mensis Februárii, iubilári Mílitum, publicórum custódum et securitátis missae praesédit Póntifex, quibus “magnum offícium” est commíssum, scílicet Natiónum tuendárum et iustítiae custodiéndae. Refert Amadéus Lomonaco.

“Grátias reférimus, quóniam navículas conscendéntibus periclitántes vestrum praesídium nobis fertis atque ánimum ádditis ad nostrum tránsitum perficiéndum”: his verbis per homíliam, mílitum turmas est allocútus Francíscus Papa, in Foro Petriáno adstántes Iubilǽo fruitúras. Ex Evangélio habéntur indícia páulo ante proclamáto (Lc 5,1-11), cum perhibétur Iesus in navículam conscendísse in lacu Genésareth. Adstántes ínsuper est cohortátus ut suórum múnerum ne amíttant propósitum atque ab iis postulávit ut “vitam promovérent, vitam servárent, semper vitam tueréntur”. Eos ínsuper mónuit ut cavérent ne “belli ánimum cólerent” atque ex iis quaesívit ut “vigilárent ne alliceréntur vi laudáta et armórum strépitu”.

Pontíficis catechésis séries prodúcitur, quarum arguméntum Iesus Christus nostra spes. Iesum Infántem réferens Póntifex de Iesu nato dísserit deque pastórum visitatióne. Refert Catharína Agorelius.

“Dei Fílius in regálibus ǽdibus non náscitur, sed in postíco cuiúsdam domus, in loco ubi animália servabántur”. Suis verbis effert Papa Francíscus humilitátem, qua Deus fit homo, Iesus, qui ante nativitátem in matris grémio est peregrinátus, post Béthleem óritur.

Primi huius evéntus testes sunt pastóres, “qui cultu carent, male oléntes ob assíduam animálium proximitátem, ad societátis fines vivunt”. Quin immo hómines illi, obstupescéntes “sua corda réserant mirántes, laudántes, laetum núntium recipiéntes”, Audiéntiae sub finem íterum iterúmque de pace conciliánda: “Non sumus nati nos ut hómines interimámus sed eos provehámus”.

NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE

Die décimo quarto mensis Februárii, Offícium Communicatiónis Sanctae Sedis notítiam evulgávit Papam Francíscum in valetudinárium Gemelli recéptum esse ad quaedam necessária exámina clínica agénda.

Per núntium Emmanuéli Macron transmíssum, Francogállico Prǽsidi, cum praetéritis diébus quidam Lutétiam Parisiórum conveníssent, de Intellegéntia artificiáli disputatúri, Francíscus Papa optávit ut basis quaedam constituerétur ex qua novae technológiae paupertáti profligándae, cultúris tutándis atque oecológiae persequéndae darent óperam.

Sancti Remi canóri certáminis témpore, per núntium televisíficum in Theátro Ariston se osténdit Póntifex, qui mónuit músicam “pacis esse instruméntum”, quae “populórum convíctum iuváre potest”.

Finem loquéndi fácimus, cétera nova, próxima hebdómada.

