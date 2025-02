Conciliazione 5: Uma galeria para a esperança

Espaço expositivo no trajeto feito pelos peregrinos para a Basílica de São Pedro, no Vaticano, foi inaugurado no último sábado. Arquiteto responsável pelo projeto define local como “uma galeria democrática”.

Victor Hugo Barros - Cidade do Vaticano

Quem passa pela Via della Conciliazione pode agora contemplar um novo espaço expositivo, inaugurado no último sábado (15/02). Chamado de Conciliazione 5, o local foi pensado para ser uma galeria vitrine, onde instalações artísticas podem ser contempladas a partir da rua.

“O espaço é uma janela que abre para o mundo, que abre para a Via della Conciliazione, que é a rua que faz a ligação entre os peregrinos e a Basílica de São Pedro. É um quarto, una stanza, como se diz em italiano, e é um quarto que se abre para o mundo. O Jubileu de 2025 já está a registrar uma chegada aqui em São Pedro de cerca de cinquenta mil pessoas por dia. Se só um pouquinho destas pessoas que passam pela Via della Conciliazione olharem para dentro e serem olhados pela janela - e, neste caso, pelos retratos que estão expostos aqui na janela - já vai ser um grande objetivo. O objetivo do Dicastério para a Cultura e Educação da Santa Sé é abrir e levar a arte a todos. Esta é uma galeria democrática”, detalha o arquiteto Roberto Cremascoli, responsável pela concepção do espaço.

Mostra apresenta rostos da prisão Regina Caeli

Intitulada Oltre il muro - Além do muro - a exposição que inaugurou o local apresenta “vinte e sete retratos pintados pelo artista chines Yan Pei-Ming. Presos da prisão Regina Caeli, de Roma, uma prisão masculina, retratos de guardas, retratos de educadores ou padres e são os residentes da prisão. Neste lugar, que neste caso abrem os olhos e mostram os olhares deles a quem visita este Jubileu, esta exposição”, como explica Roberto.

O tema do cárcere e a colaboração com a Santa Sé não são novidade para o arquiteto. Em 2023, durante a Bienal de Arquitetura de Veneza, Roberto foi o curador do Pavilhão da Santa Sé, intitulado Amizade Social: Encontrar-se no Jardim. No ano passado, foi a vez do arquiteto desenhar e produzir o Pavilhão da Santa Sé para a Bienal de Arte, também realizada em Veneza, na prisão feminina da Giudecca.

“O percurso da exposição era um caminho no interior da prisão e as presas da prisão é quem acompanhavam quem visitava o espaço”, recorda Cremascoli.

Detalhe da exposição Oltre il muro

A temática prisional retorna também na mostra que inaugura o espaço de exposições Conciliazione 5. “Uma maneira, entre aspas, não é, de olhar lá para fora para quem está lá dentro. É um contato fundamental e tem a ver mesmo com esperança. Com a esperança de um dia estar finalmente lá fora”, comenta.

Para levar esta esperança, Roberto aposta no trabalho em conjunto. “O projeto coral é o segredo. E, dentro do projeto coral, ainda mais o segredo é ter sempre uma alegria e manter um nível onde a alegria é o que, depois, produz o trabalho”, resume.

Localizado no prédio de número de 05 da Via della Conciliazione, o espaço de exposições, inaugurado por ocasião do Jubileu 2025, será permanente. Estão previstas outras mostras ao longo do ano, organizadas pelo Dicastério para a Cultura e Educação.