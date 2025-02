Encontro no Vaticano em prol das crianças: direito de brincar e de viver a paz

A proteção dos pequenos contra conflitos, trabalho infantil e devastação ecológica estiveram no centro dos painéis da tarde desta segunda-feira (03/01) no Encontro Internacional pelos Direitos das Crianças no Palácio Apostólico. Benanti: “etiquetas” necessárias para espaços de entretenimento on-line. Yousafzay: palavras gentis não são suficientes. Gore: “vontade política” é “um recurso renovável”. Faltas: a trégua, esperança para o futuro da juventude da Terra Santa.

Edoardo Giribaldi e Isabella H. de Carvalho - Vatican News

O direito ao tempo livre, um espaço para reflexão e criatividade que se opõe à “cultura da pressa” predominante, que rotula as crianças como “objetos” sob pressão para satisfazer “necessidades e expectativas” que devem ser limitadas ao mundo adulto. O direito à liberdade do trabalho infantil, um flagelo que envolve mais de 160 milhões de jovens, estendendo-se também aos espaços on-line, para os quais “palavras gentis” não são mais “suficientes”. O direito - o direito “fundamental” - à paz, protegido das consequências devastadoras das mudanças climáticas, que recaem justamente sobre os menores e mais “vulneráveis”. Sob esses auspícios, foram realizados os painéis da tarde desta segunda-feira (03/01) do Encontro Internacional sobre os Direitos das Crianças no Palácio Apostólico do Vaticano. O trabalho do evento organizado pelo Comitê Pontifício para a Jornada Mundial da Criança foi retomado após uma série inicial de painéis de discussão pela manhã, precedidos pelas palavras do Papa Francisco.

O direito da criança ao tempo livre

A dimensão da leveza e da brincadeira, que, como disse Francisco, faz com que os pequenos cresçam “na criatividade e no trabalho conjunto”, foi o foco do painel sobre o direito das crianças ao tempo livre. Um dom “preciosíssimo”, como definiu o cardeal Mauro Gambetti, arcipreste da Basílica de São Pedro, capaz de promover nos mais jovens a “consciência de sua dignidade”, sendo considerados “por si mesmos e não como objetos que devem satisfazer necessidades e expectativas, ou produtos do moderno sistema econômico utilitarista”. Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional, citou duas iniciativas promovidas pelo órgão que orientam o esporte como uma “força do bem” para os mais jovens. O Programa de Educação para os Valores Olímpicos, que integra atividades esportivas aos currículos escolares de 60 milhões de crianças em mais de 60 países, e a Fundação Refúgio Olímpico, que leva o esporte a campos de refugiados em todo o mundo, beneficiando cerca de 800 mil jovens.

O Padre Paolo Benanti, presidente da Comissão Italiana de Inteligência Artificial para Informação, refletiu sobre a natureza “digital” do tempo livre. Em um mundo onde o tempo médio gasto pelos jovens em frente à tela é de 5 horas por dia, é necessário que esses espaços sejam acompanhados de “etiquetas” que sinalizem a presença de algoritmos usados para “traçar o perfil” dos usuários, gerenciando sua “atenção” e “emoções”.

As zonas de guerra transformam as horas de lazer das crianças em uma “luta pela sobrevivência”. Essa foi a afirmação de Marek Michalak, presidente do prêmio internacional Order of the Smile, concedido pelas próprias crianças a adultos que se destacaram por seu compromisso com as crianças. Michalak também destacou o contraste entre a necessidade de redescobrir momentos de lazer e reflexão e a “cultura da pressa”, que muitas vezes sobrecarrega as crianças mais novas com as responsabilidades e ambições típicas do mundo adulto. Um tema abordado por Qinghong Wang, presidente executivo e CEO do East-West Philanthropy Forum, uma plataforma que reúne “líderes de caridade” do Oriente e do Ocidente. Wang delineou as medidas tomadas pelo governo chinês para proteger o tempo de lazer das crianças, incluindo a proibição de videogames on-line das 22h às 8h e a limitação do uso de telas a não mais de uma hora por dia para crianças com menos de 16 anos.

O direito da criança de viver livre do trabalho e da exploração infantil

O segundo painel da tarde enfocou o direito das crianças de viverem livres do trabalho infantil. Um flagelo com o qual a humanidade ainda é culpada, como denunciou o Papa, no século que, ao mesmo tempo, “gera inteligência artificial e planeja existências multiplanetárias”. Um conceito relançado pelo cardeal Fabio Baggio, diretor-geral do Centro Laudato si' para a Educação Superior, que apresentou os discursos. Philippe Vanhuynegem, chefe da seção de Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho do Departamento de Governança e Tripartismo da Organização Internacional do Trabalho (OIT), abordou os eventos atuais, compartilhando o testemunho de Jean-François, um garoto congolês de 15 anos forçado a extrair cobalto das minas de seu país. Atualmente, o trabalho infantil envolve cerca de 160 milhões de crianças. Entre as soluções propostas estão a garantia de educação para os mais jovens e uma sólida proteção social para que as famílias com dificuldades econômicas não sejam forçadas a obrigar seus filhos a trabalhar.

O discurso de Dana Humaid, CEO da Interfaith Alliance for Safer Communities, explorou o papel da tecnologia, destacando suas oportunidades e armadilhas relacionadas à exploração infantil. Entre os flagelos que afetam as crianças on-line está a exploração sexual, que pode afetar até mesmo vítimas com apenas três meses de idade. “Basta um clique”, resumiu Humaid, destacando a ‘escala alarmante’ do fenômeno: mais da metade dos jovens de 18 anos em todo o mundo já sofreu alguma forma de violência on-line. “Uma cicatriz profunda que permanece para sempre. Não podemos permitir que o lucro conte mais do que a dignidade dos jovens”.

Também oferecendo uma perspectiva concreta estava a Irmã Martha Pelloni, uma freira da Congregación de Carmelitas Misioneras Teresianas, que relatou a realidade da Argentina. No país, a pobreza estrutural é a raiz da violência cada vez mais complexa. Embora existam leis para proteger as crianças, “precisamos torná-las obrigatórias”. “O problema é que estamos perdendo o senso de urgência, há um sério déficit de responsabilidade moral e de prestação de contas moral”, disse Kailash Satyarthi, vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 2014, juntamente com a jovem ativista paquistanesa Malala Yousafzay ‘por sua luta contra o abuso de crianças’ e pelo acesso delas ‘à educação’. Satyarthi enfatizou que “palavras gentis não são suficientes” e, em vez disso, propôs a “compaixão” como o motor que gera “um impulso sincero para tomar medidas urgentes”.

O discurso de Salvatore Sciacchitano, presidente do Conselho da Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO), abordou a questão do tráfego aéreo como um canal para o tráfico de pessoas, com foco nas crianças. Para combater esse flagelo, Sciacchitano destacou a importância de uma “estratégia global” já em vigor, com o objetivo de treinar as tripulações para que sejam capazes de reconhecer “comportamentos suspeitos” atribuíveis ao tráfico e relatá-los prontamente aos pontos de contato relevantes.

Proteger as crianças contra conflitos armados e devastação ecológica

“O que as crianças e as famílias têm a ver com a guerra? Elas são as primeiras vítimas” foi a pergunta, na forma de uma reclamação, afiliada ao painel dedicado a proteger os mais jovens dos conflitos e dos danos causados pelas mudanças climáticas. Na abertura, o cardeal Ángel Fernández Artime, pró-prefeito do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, apresentou um número: há 300 mil crianças envolvidas em grupos e forças armadas. Um “grito que se eleva a Deus acusa os adultos que colocam armas em suas pequenas mãos”, disse o cardeal.

Ahmed Naser Al-Raisi, presidente da Interpol, lembrou o compromisso da agência internacional na luta contra os crimes contra crianças e enfatizou que o encontro no Vaticano era uma oportunidade de lembrar às pessoas que “toda criança, independentemente de sua origem, merece crescer em um ambiente onde seja amada, protegida e tenha a oportunidade de prosperar”.

Esperanças para a Terra Santa

“A paz é o principal direito das crianças, elas têm o direito de conhecer o bem”. Esse é o apelo sincero do padre Ibrahim Faltas, vigário da Custódia da Terra Santa. Uma terra tão “abençoada” quanto “atormentada”, onde jovens palestinos e israelenses enfrentam profundo sofrimento, tanto físico quanto espiritual. Tudo está faltando: comida, cuidados, educação. “Os pequeninos da Terra Santa não veem seu futuro e perdem a esperança”, enfatizou o padre Faltas. No entanto, a atual trégua representa um vislumbre de esperança para o futuro deles, uma oportunidade para que os caminhos se abram para eles e para que finalmente sejam ouvidos “colocando-se no nível deles, com os olhos da verdade”.

Por fim, Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos durante o governo Clinton e vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 2007 por seus esforços para combater o aquecimento global, destacou - citando frequentemente a encíclica Laudato si' - como a crise ambiental e ecológica “afeta desproporcionalmente” os pobres e as pessoas em situações vulneráveis. No entanto, ele lembrou que a “vontade política” é “um recurso renovável” e que os governantes do mundo têm “o dever de devolver” às gerações mais jovens “a esperança no futuro”.