Santa Sé sobre dívida externa: ação imediata e “sob medida” para países pobres

Em Genebra, o secretário para as Relações com Estados e as Organizações Internacionais, dom Paul Richard Gallagher, reitera a inadmissibilidade da pena de morte.

Giada Aquilino e Valerio Palombaro - Vatican News

O lucro não é “o único” critério para medir a economia: o “principal” é a dignidade da pessoa humana. Isso foi destacado pelo arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais, em discurso na terça-feira (25/02) em evento em Genebra dedicado ao tema Uma Questão de Justiça: a remissão da dívida no Ano Jubilar, organizado pela Missão de Observadores Permanentes da Santa Sé e pela Organização das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento.

Refletir sobre justiça e misericórdia

O atual ano do Jubileu exige “parar e refletir” sobre a justiça e a misericórdia para “dar esperança” a um mundo que enfrenta múltiplas crises, observou o arcebispo Gallagher: isso não significa, continuou ele, “ser otimista e ingênuo”, mas sim aceitar o convite “para superar as rivalidades políticas e trabalhar juntos para o bem comum”. Nesse espírito, o Papa Francisco pediu o cancelamento ou a redução substancial da dívida durante esse ano do Jubileu. A busca pela justiça da dívida é “um imperativo moral e uma medida de nossa humanidade comum”, enfatizou o secretário para Relações com os Estados e as Organizações Internacionais.

Quase metade da população mundial sob pressão de dívidas

Por outro lado, o que fala por si só é a natureza dramática dos números, apresentados pelo prelado com base em fontes internacionalmente aclamadas: 3,3 bilhões de pessoas, quase metade da população mundial, vivem em países que gastam mais com o pagamento de dívidas do que com saúde ou educação. E durante a pandemia, que geralmente aumentou a pobreza, os estados africanos gastaram US$ 39 por pessoa em saúde, em comparação com US$ 70 em pagamentos de juros da dívida interna e externa. Portanto, parece “necessário”, na construção de um mundo mais justo e compassivo, dar “prioridade” àqueles que mais lutam sob o peso de estruturas de dívida injustas e que estão ainda mais “sob pressão” atualmente.

Estratégia sob medida

A dívida pública nos países em desenvolvimento (US$ 29 trilhões até 2023) está crescendo a uma taxa duas vezes maior do que a dos chamados países mais desenvolvidos, com taxas de juros igualmente em alta e sustentabilidade cada vez pior. A realidade é ainda mais “sombria” para os países em situações especiais, desde a vulnerabilidade aos choques econômicos globais até os efeitos devastadores das mudanças climáticas. Daí a necessidade, apontou o arcebispo Gallagher, de uma “estratégia sob medida” em um panorama que não pode esquecer outra forma de dívida: a dívida “ecológica” entre o Norte e o Sul.

Uma nova arquitetura financeira internacional

A “gravidade” da situação atual exige, portanto, uma “ação imediata” com o objetivo - observou o arcebispo, lembrando o papel da Santa Sé ao convidar os Estados, a comunidade internacional e os especialistas a estudar a questão “com a devida diligência” e a encontrar soluções “urgentes, eficazes e consensuais” - de uma “ambiciosa redução e cancelamento da dívida”, por meio de “uma nova arquitetura financeira internacional” centrada no ser humano e baseada na equidade, na justiça e na solidariedade.

A pena de morte hoje 'não tem justificativa'

“A pena de morte é inadmissível porque é um ataque à inviolabilidade e à dignidade da pessoa”. A posição da Santa Sé contra a pena capital foi reiterada nesta terça-feira (25/02) pelo secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais, arcebispo Paul Richard Gallagher, em reunião do Conselho de Direitos Humanos em Genebra. Gallagher relançou então um apelo para a abolição universal da pena de morte, que “não encontra justificativa hoje entre os instrumentos capazes de proteger os cidadãos e restaurar a justiça”, pois “elimina toda esperança de perdão e reabilitação”. Lembrando o convite do Papa Francisco neste ano jubilar, o prelado enfatizou que este é um momento propício para perdoar dívidas e comutar as sentenças dos prisioneiros. “Toda vida humana tem um valor intrínseco e uma dignidade inviolável”, concluiu.