Polvani: IA trará mudanças semelhantes às da Revolução Industrial

O secretário do Dicastério para Cultura e Educação reflete sobre o impacto das novas tecnologias, o tema central da Cúpula mundial de IA em Paris. Ele enfatiza a necessidade de definir metas que coloquem o ser humano no centro do progresso tecnológico. A nota "Antiqua et Nova" é um alerta para que a comunidade global aproveite as oportunidades oferecidas pela inovação, mantendo o controle sobre as máquinas.

Delphine Allaire - Vatican News

Um “momento histórico”, uma verdadeira “revolução” comparável à revolução industrial do século XIX. Uma mudança de época na qual a Igreja se propõe como interlocutora ativa, com o objetivo de manter o ser humano no centro e usar as novas tecnologias para difundir a Palavra de Deus de forma inovadora. Essa é a perspectiva delineada por Pe. Carlo Maria Polvani, secretário do Dicastério para a Cultura e a Educação, em relação ao uso da inteligência artificial, tema central da Cúpula Mundial de Inteligência Artificial. O encontro, que está sendo realizado nesta segunda e terça-feira (10 e 11 de fevereiro) em Paris, reúne mais de mil especialistas na área para definir as bases de uma governança global da IA.

A Santa Sé será representada pelo arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais. Polvani, um dos editores de Antiqua et Nova - um documento publicado pelo seu Dicastério em colaboração com o Dicastério para a Doutrina da Fé - reflete, entrevistado pela mídia do Vaticano, sobre o impacto que as novas tecnologias podem ter no futuro da comunidade cristã e, de modo mais geral, da humanidade.

Como o senhor definiria o escopo da revolução da Inteligência Artificial e a necessidade de a Santa Sé lidar com ela?

Quando Maquiavel escrevia O Príncipe, Santo Erasmo pensava no Humanismo, a Europa descobria a América e os espanhóis e portugueses chegavam às Índias. A questão é: as sociedades que estão vivendo um momento histórico percebem isso? Estamos no meio desse momento. Podemos entender o que a inteligência artificial fará com nosso planeta e com a humanidade usando como analogia o que a Revolução Industrial fez a partir de 1800. Estamos enfrentando mudanças muito grandes, comparáveis aos levantes sociológicos e antropológicos daquela época. A ordem de grandeza é mais difícil de prever: será 10 vezes maior, 100 vezes maior ou mil vezes maior? Com a IA e as NBICs - nanotecnologia, biotecnologia, tecnologia da informação e ciência cognitiva - a posição mais extrema é pensar que a humanidade está se tornando a primeira espécie neste planeta a se tornar dona de seu próprio destino do ponto de vista evolutivo. Razoavelmente, não poderemos dizer isso por mais de 50 anos. Mas podemos esperar mudanças de uma ordem de grandeza muito grande.

Nesse contexto “vertiginoso”, o que podemos esperar da Igreja? Qual foi a intenção por trás da nota Antiqua et Nova?

A Igreja não pode permanecer em silêncio diante de um fenômeno de tal magnitude. Antes de tudo, não devemos demonizar nem idealizar a inteligência artificial. Devemos ver seus perigos, mas também seus benefícios para a humanidade. Não se trata de perder a cabeça e ficar do lado dos derrotistas, que estão convencidos de que o fim desastroso da humanidade está se aproximando, ou dos entusiastas, que afirmam que a raça humana mudará completamente. Precisamos analisar o fenômeno. Um bom exemplo desses dois lados da mesma moeda é o hospital Cochin, em Paris, que usa inteligência artificial para detectar casos de câncer na glândula mamária. O resultado é um número incrível de vidas salvas. Também podemos imaginar que essa mesma ferramenta será usada um dia para decidir qual mulher receberá o tratamento primeiro, sem que um ser humano ou um médico decida. A Igreja coloca a pessoa humana e o cuidado com os mais fracos no centro. As desigualdades não devem ser exacerbadas pela IA. Infelizmente, a Revolução Industrial a que nos referimos anteriormente certamente elevou o padrão geral de vida, mas também teve efeitos prejudiciais. É preciso dizer que seu desenvolvimento não foi bem regulamentado. Se aplicarmos esse raciocínio à IA, corremos o risco de não regulamentá-la. Devemos fazer escolhas agora nos níveis político, antropológico, filosófico e científico para limitar seus efeitos perigosos, o primeiro dos quais foi repetidamente enfatizado pelo Papa: o de privar o homem de sua dignidade de escolher e determinar.

Como responder à tentação da IA de fazer o homem acreditar que é seu próprio demiurgo e, às vezes, de competir com o projeto divino?

Lendo a primeira parte do artigo, é possível ver como a inteligência artificial se encaixa na história da análise da racionalidade e da inteligência na filosofia e na antropologia clássicas. Existem diferentes tipos de inteligência. Hoje sabemos cientificamente que inteligência emocional não é o mesmo que inteligência intelectual. Precisamos fazer essa análise porque, sem ela, corremos o risco de ver a inteligência artificial como uma resposta para tudo e para todos. Mas ela não é. A inteligência artificial deve ser mantida dentro de uma estrutura específica de metas decididas pela humanidade. O dia em que a humanidade perder o controle das metas, perder o controle da ferramenta, é o momento do perigo.

Que tipo de relação será estabelecida entre o homem e a máquina e como a antropologia cristã será afetada?

“Na década de 1940, quase 100 anos atrás, Georges Bernanos explicou em Révolution et liberté que o problema não é o maior número de máquinas, mas o maior número de pessoas que só querem o que as máquinas podem oferecer. A tecnologia em si se torna um problema quando você tenta entender como as pessoas a interpretam ao usá-la.”

O problema adicional da IA em comparação com outras ferramentas, como televisão, rádio ou outros desenvolvimentos tecnológicos, é que ela funciona sozinha. Diferentemente de um rádio ou de uma televisão que eu tenho de desligar e ligar, a inteligência artificial, uma vez programada para resolver um problema, continuará a fazê-lo, e não só continuará a fazê-lo, mas se tornará cada vez mais capaz de fazê-lo porque terá armazenado mais detalhes e mais dados. Seu software funcionará melhor. Portanto, o risco é que tenhamos uma vida praticamente fora de nosso controle.

Quais são os perigos da IA para a fé? Ela alterará a nossa relação com Deus, o Verbo feito carne?

A maneira como a IA pode afetar as questões de fé é mudando nossa antropologia, a maneira como nos vemos como cristãos e, especialmente, como católicos. Sempre vemos a natureza como um receptáculo da Graça e isso é algo que nos distingue de outras denominações cristãs. Para nós, nunca há oposição entre a Graça e a natureza, exceto no caso do pecado. Portanto, se houver um instrumento que mude a forma como concebemos nossa natureza humana, há também o risco de conceber a graça e a relação entre graça e natureza de forma diferente. Esses são conceitos muito clássicos. Eles remontam a Aristóteles e São Tomás. Nada de novo sob o sol. Apenas que nem São Tomás nem Aristóteles poderiam imaginar que haveria uma máquina que levaria o homem a acreditar que ele era diferente. Tomo um exemplo extremo, o daqueles que acreditam no transhumanismo. Eles acreditam que o homo sapiens é simplesmente um animal como qualquer outro, uma espécie como qualquer outra, e que a inteligência artificial nos ajudará a nos tornarmos outro homo, um super-homem. Isso, é claro, significaria destruir a raça humana. Significaria negar que o homem, como homem, tenha tido o privilégio de ver seu Deus encarnado em um homem.

Estamos em um ano de jubileu. Como podemos vincular a inteligência artificial à esperança? Seu uso poderia contribuir para nos tornar pessoas melhores?

A inteligência artificial é um dos problemas mais complexos que enfrentaremos no futuro. Precisamos ter esperança de que os seres humanos serão capazes de enfrentar os desafios. O Santo Padre está convencido disso. A Igreja está convencida disso. Não devemos nos desesperar: temos uma oportunidade extraordinária. Podemos fazer uma enorme quantidade de coisas boas. Devemos esperar que esse instrumento seja bem utilizado. Certamente haverá momentos em que cometeremos erros, a humanidade sempre os cometeu, mas isso não significa que devemos nos desesperar e pensar em algum tipo de Armagedom. Isso não significa. A esperança nos dá a certeza de que o homem acabará triunfando e usando bem essa ferramenta.

Qual é o lugar certo para a inteligência artificial em nossa civilização?

Todos os tipos de aplicativos podem ser implementados para melhorar as pessoas. Por exemplo, em vez de criar desigualdades sociais, a inteligência artificial pode ser uma ferramenta incrível para reduzi-las. No campo da educação, a IA pode ser usada de maneiras extraordinárias, mas também muito negativas. Muitos alunos se aproveitam dela, escrevendo seus textos em três minutos. Mas, pelo lado positivo, ela pode ser muito útil: simplesmente porque, do outro lado do mundo, mesmo aqueles que não têm acesso a uma biblioteca, que não têm nada, podem encontrar todos os tipos de dados. Há um aspecto de democratização do conhecimento. É por isso que os cristãos precisam estar envolvidos na inteligência artificial: porque eles precisam estar presentes, porque é uma ferramenta que acumula dados, e não deve acumular apenas certas categorias de dados. O conhecimento coletivo disponível por meio de ferramentas como a IA deve ser realmente representativo.

“E o Papa já disse isso sobre os povos e culturas indígenas. Se tivéssemos a IA há 500 anos, poderíamos ter salvado os idiomas do México, do Brasil e da Amazônia. O potencial para fazer o bem é extraordinário, também do ponto de vista cultural. A humanidade pode fazer isso. Estamos confiantes.”

Que usos de IA o senhor recomendaria para a Santa Sé?

A Igreja Católica, com suas estruturas centralizadas, é uma das religiões que possui uma quantidade extraordinária de dados. Veja, por exemplo, o anuário estatístico que a Secretaria de Estado produz. Temos todos os tipos de estatísticas sobre quantas religiosas há em uma diocese, quantos leigos há em uma diocese. Também temos muitos dados digitalizados no Dicastério para Cultura e Educação. Sem mencionar tudo o que podemos fazer para tornar nosso trabalho e nosso trabalho pastoral mais eficazes, especialmente em áreas isoladas. Estou pensando em países onde as pessoas não podem viajar porque as estradas não são boas. Uma catequese dada em um lugar pode ser facilmente distribuída a 100, 200 quilômetros de distância. Isso permite que os catequistas façam perguntas aos que estão recebendo a catequese e aprendam.

“Difundir a Palavra de Deus é muito mais fácil com sistemas de inteligência artificial do que sem eles.”