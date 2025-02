CNBB conclui visita anual ao Vaticano

O penúltimo Dicastério visitado foi o da Comunicação, ao qual pertence o Vatican News. Depois da audiência com o prefeito Paolo Ruffini, o presidente da CNBB e arcebispo de Porto Alegre, card. Jaime Spengler, fez um balanço dos dias vividos em Roma.

A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) conclui esta segunda-feira (10/02) sua visita anual ao Vaticano.

Foi uma semana de intensos compromissos, visitando os Dicastérios da Santa Sé, ou seja, os organismos que auxiliam o Papa na gestão da Igreja.

O ápice da visita é sempre o encontro com o Sucessor de Pedro, que foi realizado quinta-feira passada.

O penúltimo Dicastério visitado foi o da Comunicação esta manhã, ao qual pertence o Vatican News. Depois da audiência com o prefeito Paolo Ruffini, o presidente da CNBB e arcebispo de Porto Alegre, card. Jaime Spengler, fez um balanço dos dias vividos em Roma:

"Hoje, nós estamos concluindo as diversas audiências aqui, junto aos dicastérios da Cúria Romana e também com o Santo Padre. É uma praxe que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a presidência da Conferência, a cada ano faça, por assim dizer, um relatório, uma apresentação daquilo que são as diversas atividades desenvolvidas no seio da Conferência, através das diversas comissões. É sempre uma oportunidade para fomentar a comunhão e, ao mesmo tempo, construir, talvez, canais de diálogo para um trabalho ainda mais articulado em favor de toda a Igreja. Somos gratos aos dicastérios que nos acolheram nesses dias e fazemos votos de que possamos, sobretudo, e de uma maneira toda especial, eu diria assim, num espírito todo próprio, como peregrinos de esperança, continuar levando a termo aquilo que é a missão que a Igreja do Brasil hoje nos pede, como presidência da Conferência, mas também cooperar para que a obra da evangelização, nos diversos continentes, avance e, assim, possamos colaborar para deixar o nosso mundo, a nossa realidade, a nossa Igreja um pouco melhor para as futuras gerações."

Compõem a presidência, além do card. Spengler, Dom João Justino de Medeiros Silva, arcebispo de Goiânia, primeiro Vice-Presidente; Dom Paulo Jáckson Nóbrega de Sousa, arcebispo de Olinda e Recife, segundo Vice-Presidente; e Dom Ricardo Hoepers, auxiliar de Brasília, Secretário-Geral.