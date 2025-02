Caso do edifício Sloane Avenue em Londres: Mincione não agiu de boa fé

Foi publicada a decisão do Tribunal Superior da Inglaterra e do País de Gales sobre o processo judicial movido pelo financista italiano em 2020 contra a Secretaria de Estado para tentar bloquear a investigação aberta pelo Promotor de Justiça do Vaticano.

Vatican News

“Com base nos fatos que emergiram durante o julgamento, os requerentes não respeitaram os padrões de comunicação com o Estado (Secretaria de Estado, ed.) que poderiam ser qualificados como conduta de boa fé.” Essas são as palavras com as quais o juiz Robin Knowles, em nome do Tribunal Superior da Inglaterra e do País de Gales, emitiu sua decisão hoje no processo judicial movido pelo financista Raffaele Mincione e suas empresas contra a Secretaria de Estado da Santa Sé. Uma decisão alinhada com as decisões do Tribunal do Vaticano.

Mincione, que havia iniciado esse processo (juntamente com suas empresas) em junho de 2020, solicitou ao tribunal inglês que emitisse uma série de declarações contra a Secretaria de Estado. Essas declarações diziam respeito aos contratos celebrados entre novembro e dezembro de 2018, por meio dos quais a Secretaria de Estado havia tentado adquirir o edifício localizado na 60 Sloane Avenue, em Londres.

Em particular, Mincione e suas empresas pediram ao Tribunal uma série de declarações que atestassem sua boa-fé na negociação e execução de seus contratos com a Secretaria de Estado. Essa disputa surge no contexto da investigação e, posteriormente, em julho de 2021, da incriminação do Sr. Mincione por parte da Promotoria de Justiça do Estado da Cidade do Vaticano por uma série de supostos delitos relacionados a investimentos da Secretaria de Estado.

Em uma decisão significativa de 50 páginas emitida pelo Tribunal hoje, o juiz rejeitou as declarações de boa-fé solicitadas pelos requerentes e, em vez disso, concluiu, entre outras coisas, que Mincione havia feito declarações enganosas à Secretaria de Estado com relação ao valor da propriedade da Sloane Avenue 60. O Tribunal (No. 130), depois de declarar que o financista e suas empresas não respeitaram os padrões de comunicação com a Secretaria que podem ser qualificados como conduta de boa-fé, acrescentou: A Secretaria de Estado “afirma que esse valor “não tem nenhum fundamento na realidade”. É claro que o Sr. Mincione representava o lado vendedor da transação, com interesse em obter um preço elevado. Mas havia um contexto específico na questão, incluindo a relação de investimento do Estado com os requerentes. Sua referência a 275 milhões de esterlinas não se referia, em minha opinião, a um preço pedido. Ele não elaborou o significado de seu valor durante as reuniões e, sem elaboração, o que ele disse não foi franco e foi enganoso.”

Ainda, na sentença (nº 243) se lê: “Com base nas provas que ouvi durante o julgamento, (a Secretaria de Estado, ed.) tinha motivos para ficar completamente desapontada em sua experiência com os recorrentes. Os recorrentes não fizeram nenhuma tentativa de proteger a (Secretaria de Estado, ed.) de infratores fraudulentos. Eles não se preocuparam com a (Secretaria de Estado, ed.) e colocaram seus próprios interesses em primeiro lugar. A (Secretaria de Estado, ed.) esperava mais de seus colegas profissionais, como o Sr. Mincione e outros”.

O Tribunal concedeu a Mincione uma série de declarações (diversas daquelas relativas à “boa-fé”) que derivam diretamente das disposições dos contratos celebrados na época e que as refletem fielmente (tanto que, para respeitá-las fielmente, sua redação será definida em uma audiência posterior).

Com relação ao corretor Gianluigi Torzi, o tribunal inglês observou (nº 183) que “não havia nenhuma disputa substancial sobre o fato que o Sr. Torzi tivesse os deveres de um agente para com o Estado em relação à transação. Com base nos fatos disponíveis (ao juiz, ed.), pelo menos sua conduta em relação às ações da Gutt foi imprópria, inescrupulosa e desonesta. O episódio todo também é importante para ilustrar o fato de que o Estado não tinha a experiência e o conhecimento necessários para se proteger contra esse tipo de comportamento”.

A decisão do tribunal inglês, emitida após um julgamento entre junho e julho de 2024, de que não deveria haver nenhuma declaração de boa-fé, dada a conduta de Mincione e de outros associados a ele, é uma importante reivindicação da posição da Secretaria de Estado. O tribunal inglês também enfatizou que o depoimento no julgamento da testemunha da Secretaria de Estado, o substituo, dom Edgar Peña Parra, foi honesto.

Durante o procedimento inglês, a Secretaria de Estado optou por não apresentar um pedido reconvencional, concentrando sua atenção nos procedimentos penais nos tribunais do Estado da Cidade do Vaticano. Esses processos resultaram na condenação do Sr. Mincione por uma série de delitos, com uma sentença de cinco anos e seis meses de prisão e o confisco de 200,5 milhões de euros. Essa condenação penal ainda está em fase de recurso. No entanto, a decisão do tribunal inglês veio a confirmar várias das principais conclusões do tribunal vaticano de primeira instância.

“Noto com satisfação”, comentou o Promotor de Justiça do Vaticano, Alessandro Diddi, “o conteúdo da decisão tomada pelo Tribunal Superior de Londres, que se pronunciou hoje sobre os pedidos feitos por Raffale Mincione em 2020 para se opor às iniciativas que o Escritório do Promotor estava conduzindo”.

“Até mesmo os juízes britânicos”, concluiu Diddi, “concordaram com o que sempre foi defendido pelo Escritório, ou seja, que Raffaele Mincione havia se comportado em relação ao Secretário de Estado ’abaixo dos padrões' em relação aos quais a conduta de boa fé é medida. Acredito que com essa sentença também emerge a correção das conclusões do Tribunal do Estado”.