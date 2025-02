Cardeal Tagle: rezemos para que o Papa experimente a proximidade da comunidade cristã

Na Praça São Pedro, na noite desta terça-feira, 25 de fevereiro, o segundo encontro de oração pela saúde de Francisco. O pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização conduziu o Rosário com a contemplação dos mistérios dolorosos, que contou com a participação de centenas de pessoas, incluindo famílias, jovens, religiosos, padres, prelados e cardeais.

Tiziana Campisi – Vatican News

É um céu noturno de nuvens esparsas que dominou a Praça São Pedro, quando, pontualmente às 21 horas da noite desta terça-feira, os cantos se elevaram para introduzir o Rosário pelo Papa com a contemplação dos mistérios dolorosos organizada pelo Vicariato da Cidade do Vaticano. A chuva da tarde deu lugar a uma temperatura amena e centenas de pessoas se reuniram pela segunda noite consecutiva no pórtico da Basílica vaticana para rezar pela saúde de Francisco, que está hospitalizado no Policlínico Gemelli desde 14 de fevereiro e se encontra em condições clínicas “críticas, mas estáveis”, anunciou a Sala de Imprensa da Santa Sé na noite deste 25 de fevereiro.

O cardeal Luis Antonio Tagle, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, conduziu a oração mariana para que, por intercessão da Virgem, Francisco “possa experimentar a presença amorosa do Senhor Ressuscitado e a solidariedade da comunidade cristã”.

A “Mãe da Igreja” na Praça São Pedro

Na escuridão da noite, iluminada pelas luzes que realçam o hemiciclo de Bernini e a Basílica de São Pedro, o olhar amoroso de Maria, que segura com ternura o Menino Jesus na imagem da “Mãe da Igreja” colocada no palco no centro do sagrado da Basílica, parece acolher carinhosamente leigos, religiosos, sacerdotes, jovens, famílias com crianças, cardeais e prelados com seus pensamentos voltados para o Papa. Rosas brancas e botões de lilás adornam o ícone da Virgem no cenário essencial para o momento de oração. Os dois primeiros setores da Praça foram reservados para os fiéis.

Uma profunda atmosfera de recolhimento

“Primeiro mistério da Dor: a oração de Jesus no Horto das Oliveiras": o primeiro leitor anuncia, depois o cardeal Tagle recita a primeira parte do ‘Pai Nosso’. Todos continuaram em uma atmosfera de profundo recolhimento, com os rostos voltados para a Basílica de São Pedro, abraçada pela colunata da Praça. As contas do rosário em suas mãos e seus dedos contando as “Ave Maria”. O sussurro de cada pessoa invocando, junto com todas as outras, criando uma única voz de oração: “Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós”. Havia muitos representantes da Cúria Romana, incluindo os cardeais Gambetti, Reina, Prevost, Lajolo, Burke, de Mendonça, Sarah, Grech, Makrickas e a irmã Raffaella Petrini, que assumirá o cargo de Presidente da Pontifícia Comissão para o Estado da Cidade do Vaticano e o Governatorato a partir de 1º de março. As notas do “Glória ao Pai”, cantadas pelo coral e pelos participantes da oração, pareciam fortalecer a oração do povo de Deus, que não se deixou distrair pelos fotógrafos e operadores de vídeo.

Orações espontâneas para Francisco

As ladainhas lauretanas concluem o Rosário pelo Papa, que o cardeal Tagle encerra pedindo a Deus que envie seu Espírito “para nos ajudar em nossa fraqueza, para que, perseverando na fé, possamos crescer no amor e caminhar juntos em direção à meta da abençoada esperança”. Por fim, o “Oremus pro Pontifice” foi entoado em canto gregoriano, uma antiga oração pelo Papa, para que o Todo-Poderoso preserve Francisco, “lhe dê vida e saúde, o faça feliz na terra e o preserve de todo mal”. A multidão na Praça de São Pedro diminui, mas as orações dos fiéis não param e, em um pequeno grupo espontâneo, os pedidos do coração são expressos, com intenções especiais pelo Papa Francisco.

