Reina: “Como uma família, para nosso pastor Francisco”

Na igreja nacional argentina em Roma, na noite desta terça-feira, o cardeal vigário celebrou uma Missa pela saúde do Papa: “Que o Senhor dê ao nosso bispo a força e a capacidade de enfrentar este momento, com a serena confiança de quem sabe que está nas mãos e nos braços de Deus”. Muitos fiéis presentes: “Bergoglio é um de nós!”

Isabella Piro – Vatican News

Uma pequena imagem de Nossa Senhora de Luján, padroeira da Argentina, colocada ao lado do ambão: os fiéis das comunidades latino-americanas em Roma confiaram simbolicamente o Papa Francisco à sua intercessão na noite de terça-feira, 25 de fevereiro. Apesar da chuva torrencial, muitos se reuniram na igreja de Nossa Senhora das Dores na Praça Buenos Aires, o templo nacional dos argentinos na Cidade Eterna. Nos bancos, lado a lado, havia fiéis leigos, religiosos e religiosas e representantes institucionais, como os embaixadores da Argentina e do Equador junto à Santa Sé, Luis Pablo María Beltramino e Jorge Edmundo Uribe Pérez, respectivamente. Muitas pessoas também permaneceram de pé ao longo dos corredores do edifício de culto.

A igreja nacional argentina em Roma

Uma oração em coro

O rito foi presidido pelo cardeal vigário Baldassare Reina: “Senti que era justo estar aqui esta noite: quando um membro da família está doente, a primeira coisa que fazemos é rezar”, disse o purpurado no início de sua homilia, convidando os presentes a uma “oração em coro para que o Senhor dê ao nosso bispo, o Papa Francisco, saúde, força, a capacidade de enfrentar este momento, como ele sempre fez, com a serena confiança de quem sabe que está nas mãos e nos braços de Deus”.

A beleza de confiar em Deus

“Que nossa oração desta noite seja a oração do mundo inteiro, de toda a Igreja na Argentina e além”, enfatizou o cardeal, destacando que ”nestes anos de seu magistério, o Papa Francisco nos ensinou a confiar em Deus: quão importante é confiar em Deus? É uma experiência libertadora, a mais bela que podemos ter como cristãos. O Senhor, em seu plano providencial, guia a história universal, mas também guia a história e a vida de cada um de nós”. Daí, a exortação final para que rezemos juntos ao Senhor “pela intercessão da Santíssima Virgem, para que Ela possa sustentar o Santo Padre e o caminho de todos nós”.

Um momento da celebração

Recolhimento e esperança

Acompanhada por cantos em italiano e espanhol, a Missa foi concelebrada pelo padre Fernando Laguna, reitor da igreja, que disse ao final da Missa: “Penso na doença do Papa, mas estou sereno, rezo por ele e o abraço. O mesmo sentimento de recolhimento, misturado com confiança e esperança, animou todos os presentes que, durante a oração universal, elevaram uma intenção especial pelo Santo Padre, para que “restaurada a saúde, ele possa continuar sua missão a serviço da Igreja”.

A distribuição da Eucaristia

“O Papa Bergoglio é um de nós”

No final da celebração, muitos se reuniram em frente à Praça Buenos Aires para expressar pessoalmente sua proximidade ao Papa por meio dos microfones dos muitos meios de comunicação presentes. Aqueles que o conheceram como cardeal arcebispo na capital argentina contaram sobre seu estilo de vida simples, sua proximidade constante com os fiéis e suas visitas às periferias da cidade. “O Papa Bergoglio é um de nós”, disse uma religiosa, ”ele é nosso pai, nosso irmão, nosso pastor. É belo, para nós argentinos, sentir que um de nós nos acompanha, nos apoia. Esse é um motivo de alegria, esperança e confiança”.

Com o Papa da esperança no Jubileu da Esperança

“Nós nos reunimos em oração pelo Pontífice com um sentimento de grande afeto, amor, devoção e grande esperança”, reverberou um sacerdote, “porque estamos com o Papa da esperança no Jubileu da Esperança”. “Fiquei impressionado com o senso de Igreja, de uma comunidade que reza em torno de seu pastor”, concluiu outro fiel. “Sentir que somos todos uma Igreja em torno de Francisco: isso é belíssimo”.

Fiéis em oração