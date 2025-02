Cardeal Reina no Gemelli celebra missa pelo Papa: sentir-se uma grande família

O vigário da Diocese de Roma participa da adoração e preside o rito das 13 horas, com a equipe da policlínica, fiéis e estudantes. O capelão informa que Francisco, informado, “se une espiritualmente”. O cardeal recorda o exemplo do Pontífice que, insistentemente, reza pela paz: a força da oração é importante, expande o coração: “que o Senhor lhe restitua a saúde e que a sua Igreja desfrute do seu Magistério, da sua profecia”.

Antonella Palermo – Vatican News

A importância de sentir-se família. É o coração da homilia do cardeal Baldo Reina, vigário da diocese de Roma, que no início da tarde desta quarta-feira (26/02), às 13 horas, presidiu a missa na capela São João Paulo II da policlínica Gemelli, onde o Papa está internado há 13 dias.

O cardeal se senta nas últimas fileiras da capela, em recolhimento. Aparece como um dos fiéis, entre outros, para a adoração que precede a celebração eucarística. Sobriedade e discrição são seus traços distintivos que, nessa ocasião de oração pela saúde do Pontífice, tornam-se ainda mais intensos e apropriados. Nenhuma declaração foi feita aos numerosos jornalistas que estiveram presentes desde o início da presença do Papa no hospital, tomando o saguão, esse espaço de pausa para oração e o pátio onde os desenhos das crianças e as flores deixadas aos pés da estátua de Wojtyła aumentaram. Na introdução da missa, as palavras do padre Nunzio Currao, assistente de pastoral da equipe do hospital, para salientar que o Papa está ciente dessa celebração, é grato por ela e está espiritualmente unido a ela.

Fiéis durante a Missa

“Nós nos sentimos como uma grande família”

O cardeal - que já havia celebrado na terça-feira uma missa pela saúde do Papa na igreja de Santa Maria Addolorata na Piazza Buenos Aires, em Roma - enfatizou quantas iniciativas de oração estão sendo organizadas nesses dias em todas as partes do mundo para apoiar o Santo Padre nesse momento de provação. Em sua homilia, ele comentou o famoso versículo do Evangelho de Marcos da liturgia desta quarta-feira: “quem não é contra nós é por nós”. Jesus, observa Reina, interpretando a passagem do capítulo 9, “mais do que apertar em torno de si mesmo, ele amplia a partir de si mesmo todos os sinais de bem que, com grande generosidade, ele concede”. Ele acrescenta que nós realmente “sentimos que somos uma grande família. Experimentamos o poder da oração e a beleza de ser uma família. Talvez não nos conheçamos, mas estamos todos aqui pelo mesmo motivo”.

“É bom experimentar o poder da oração”

“É lindo experimentar esse poder da oração”. Uma oração que o cardeal convida a ser estendida ao mundo inteiro. Ele recorda a insistência com que o Papa rezou, especialmente nos últimos meses, pela paz, enumerando os vários conflitos um a um. “É importante”, insiste Reina, “rezar, dilatar o coração a Deus e, mesmo antes disso, experimentar que Deus dilata o nosso coração. Quando chega um momento de fragilidade, de doença, quando experimentamos o quanto nossa natureza é limitada, imediatamente, com todas as nossas forças, nos agarramos a Deus. E fazemos isso com sinceridade de coração porque sentimos um desejo pelo infinito que já está colocado em nosso coração. Ser um só coração e uma só alma, é o desejo do Vigário Reina, ecoando o que é relatado nos Atos dos Apóstolos sobre a primeira comunidade cristã. “Em particular, em relação ao nosso bispo, pedimos que o Senhor lhe devolva a saúde o mais rápido possível e permita que ele continue a liderar sua Santa Igreja, que possa desfrutar de seu magistério, de sua profecia. O que pedimos por ele, pedimos por todos os cristãos do mundo inteiro”, conclui.

Os animadores pastorais: olhar para os doentes com caridade

Enquanto a comunidade da Policlínica Gemelli se prepara para o seu Jubileu, que - programado para o sábado, 1º de março, não será alterado, exceto, é claro, pela audiência do Jubileu, que não será realizada -, Federico, um leigo envolvido no cargo de assistente pastoral, fala ao Vatican News. Atualmente, ele está coordenando a animação dos momentos de adoração e das missas na policlínica Gemelli. “Os estudantes também estão se juntando a nós, estamos unindo forças e isso está nos fazendo muito bem”, diz ele. Percebe-se uma comunhão de profissões, idades e afiliações. “Somos realmente uma grande família, nunca antes experimentamos tanto isso. Acho que estamos dando um belo testemunho do que deveria ser a proximidade com todos os doentes e, nestes dias, com o Papa”. Aqui sempre somos convidados a olhar para o doente com os dois olhos: caridade e fé, de um lado, e medicina, de outro. “Essa é a cura. E cada um coloca a serviço seus talentos”.

Os fiéis: o Papa continua a fazer grandes gestos, como chamar Gaza

Em frente ao hospital, os transeuntes, muitos estrangeiros, estão diante da estátua de São João Paulo II. É uma situação crítica que afeta tantas pessoas idosas, alguém diz, a oração é a melhor coisa que se pode fazer neste momento. Passamos por turbulências, tensões, mas a oração é uma grande ajuda e dá serenidade. “Eu realmente aprecio”, confessa um jovem, “os gestos que o Santo Padre continua a fazer, como ligar para a paróquia de Gaza. Tocaram-me muito, por isso lhe sou grato. É um gesto de grande força neste momento de crise”.