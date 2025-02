Parolin: ouvir as crianças e o seu “não” à fome, violência, guerras e desigualdades

Na noite inaugural, nos Museus do Vaticano, do Encontro sobre os Direitos da Criança, o secretário de Estado deu as boas-vindas aos líderes internacionais que vieram a Roma para o evento: “guerras e migrações provocam milhares de vítimas indefesas. Amar e proteger as crianças é imperativo categórico que deveria reunir um consenso unânime”. Da parte da Igreja, garantiu o cardeal Pietro Parolin, o compromisso com a proteção dos pequenos “mesmo em meio a deficiências e fragilidades”.

Salvatore Cernuzio - Vatican News

Desde os líderes da política, da economia, da cultura até as pessoas simples, no coração e na cabeça de todos ressoa o “não” das crianças à fome, à guerra, à violência, à desigualdade, à devastação da Criação. Com esse convite, o secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, deu as boas-vindas na noite deste domingo, 2 de fevereiro, aos participantes do Encontro Internacional sobre os Direitos das Crianças, intitulada “Vamos amá-las e protegê-las”, que começou na manhã desta segunda-feira (03/02) no Vaticano, na presença do Papa Francisco. Vencedores do Prêmio Nobel, professores, escritores, economistas, personalidades religiosas e políticas e chefes de organizações internacionais se reuniram no Salone di Raffaello, nos Museus do Vaticano, para a noite de abertura do evento promovido pelo Comitê Pontifício para a Jornada Mundial da Criança, órgão criado pelo Papa em 20 de novembro de 2011 para coincidir com o anúncio do Encontro Internacional.

Amar e proteger as crianças, imperativo categórico

Uma jornada que Parolin descreveu como de “reflexão” e “escuta mútua”. Dividido em duas sessões, o evento conta, além da saudação de abertura e do discurso de encerramento do Papa Francisco, com 7 painéis com os discursos de cerca de 50 convidados de alto nível. Em particular, o cardeal abordou o tema escolhido pelo Pontífice para o grande evento: “Vamos amá-las e protegê-las”. Duas ações, “amar e proteger” as crianças, que - ressaltou o secretário de Estado - representam “um imperativo categórico que deve reunir um consenso unânime com um consequente compromisso coral e ativo”.

As pequenas vítimas de guerras e migrações

É a própria história que nos ensina que “as crianças representaram um dos componentes mais frágeis da humanidade”; a época atual, tão fortemente caracterizada pela mídia, mostra, ao contrário, uma realidade que carece de amor e proteção para com os menores, tornando-nos “participantes de guerras que envolvem milhares e milhares de pequenas e indefesas vítimas, assim como as tragédias que acontecem em nossos mares com os migrantes, entre os quais não são poucas as crianças”, disse o cardeal.

“Valiosa” a presença de representantes do mundo judeu e muçulmano

Em seguida, recordou o Evangelho, no qual Jesus é o primeiro a pedir aos discípulos que “mantenham puro o olhar das crianças” e a adverti-los “para que não as escandalizem”. A Igreja continua com esse compromisso na defesa e proteção dos direitos dos menores “apesar das deficiências e da fragilidade de alguns de seus membros”, disse o cardeal. Nesse trabalho, acrescentou, a Igreja está sempre disposta a “acolher e valorizar” “sugestões” e “inspirações” que venham de especialistas em ciências sociais, psicológicas e pedagógicas, de organismos internacionais e de operadores do setor, bem como da “experiência” de outras denominações religiosas. A esse respeito, para Parolin, a presença no Encontro de expoentes do mundo judaico e muçulmano é “mais preciosa do que nunca”. Entre eles estão o rabino David Rosen e o Grande Imã de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb.

O direito de jogar em paz e liberdade

A exortação do secretário de Estado, em vista da II Jornada Mundial da Criança convocada para setembro de 2026 - após o primeiro, em Roma, em maio de 2024 -, é, portanto, “ouvir as vozes das crianças: seu ‘não’ à fome, às desigualdades, à violência, às guerras e à devastação da Criação”. Questões a serem abordadas com atenção especial ao direito das crianças ao acesso a recursos, educação, alimentação, cuidados com a saúde, família e até mesmo lazer. Isso “é belo e significativo porque todas as crianças têm o direito de poder brincar em paz e liberdade”, observou Parolin.

Os menores devem ser acolhidos, amados e protegidos

O programa é vasto, mas o importante “é começar e iniciar processos que possam dar resultados positivos e tangíveis”, concluiu o cardeal, incentivando as pessoas a embarcarem com confiança nesse caminho, que tem um único objetivo: que “as crianças sejam cada vez mais acolhidas, amadas e protegidas”.