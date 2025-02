Cardeal Michael Czerny em visita pastoral ao Líbano

O prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral (DSDHI), cardeal Michael Czerny SJ, realiza uma visita pastoral ao Líbano de 19 a 23 de fevereiro de 2025.

Vatican News

O cardeal Czerny aceitou o convite para participar do final da Assembleia Plenária dos Patriarcas e Bispos Católicos do Líbano (APECL), que se realiza de 17 a 20 de fevereiro.

Entre as atividades do programa de sua visita pastoral, o prefeito terá um momento de oração no santuário de Nossa Senhora do Líbano, em Harissa, visitará os túmulos de São Charbel, em Annaya e do padre jesuíta Peter-Hans Kolvenbach, em Jamhour.

O cardeal Czerny prestará suas homenagens no porto de Beirute em memória da trágica explosão de 4 de agosto de 2020, que deixou muitos mortos e feridos. Nessa ocasião, o Papa Francisco exortou: “Rezemos pelas vítimas e pelas suas famílias; e oremos pelo Líbano, a fim de que, com o esforço de todos os seus componentes sociais, políticas e religiosas, possa enfrentar este momento trágico e doloroso e, com a ajuda da comunidade internacional, superar a grave crise que está a atravessar.”. Em 2024, o Papa Francisco também recebeu no Vaticano os parentes das vítimas dessa tragédia.

Durante sua intensa missão no Líbano, o prefeito do DSDHI se reunirá com 30 organizações católicas. Ele também se encontrará com jovens que participam do programa de treinamento para a paz da Leadership Academy for Peace (LAP) e do programa de educação para a cidadania ativa da Christian Leadership Formation (CLeF).

Também estão previstos encontros inter-religiosos. Entre eles, uma visita ao Mufti em Dar Al Fatwa em Trípoli, a causa da mútua colaboração nos projetos realizados com a igreja local. Outras visitas previstas são: à escola Saydet al Hara, ao projeto FORSA implementado em cooperação com a Oum el Nour (OEN) e à Al Manhaj, também, bairro também conhecido como as “favelas do Mediterrâneo”.

Por fim, o prefeito do DSDHI se encontrará com migrantes, pessoas desabrigadas e refugiados assistidos pela Caritas e pelo Serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS).

Fonte: Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral