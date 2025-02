Bulgária, primeiro encontro entre o patriarca ortodoxo Daniil e o núncio Suriani

Um encontro para reafirmar as boas relações entre a Igreja Ortodoxa Búlgara e a Santa Sé foi realizado, em Sófia, há alguns dias. O Papa Francisco, por meio do núncio, felicitou o patriarca pelo início de sua missão.

Iva Mihailova - Sófia

Em 6 de fevereiro, o patriarca ortodoxo Búlgaro Daniel se encontrou pela primeira vez com o núncio apostólico, dom Luciano Suriani, no Palácio Sinodal em Sófia. Também estiveram presentes no encontro o Metropolita de Veliko Tarnovo Gregorij e o Metropolita Anthony para a Europa Ocidental, bem como o secretário-geral do Santo Sínodo, o bispo Gerasim, e o padre Ivan Ivanov, administrador eclesial das paróquias ortodoxas búlgaras na Itália.

Saudações do Papa

Dom Suriani transmitiu as saudações do Papa Francisco ao patriarca por sua eleição e entronização e desejou-lhe uma boa missão como chefe da Igreja Ortodoxa Búlgara. Durante o encontro, foram reafirmadas as boas relações entre a Igreja Ortodoxa Búlgara e a Santa Sé e foi expresso um agradecimento pela disponibilização da Igreja Católica na Europa Ocidental de locais de culto para os serviços litúrgicos das paróquias ortodoxas búlgaras. Os líderes da Igreja Ortodoxa relembraram as muitas iniciativas conjuntas, como a doação pelo Papa Francisco das relíquias de São Potitus de Serdika e São Clemente em 2020, que atualmente estão localizadas na igreja de Santa Sophia. O Patriarca Daniil destacou a longa história de relações fraternas entre a Igreja Ortodoxa Búlgara e a Igreja Católica e disse que, apesar das diferenças, devemos tentar caminhar em direção ao que nos une, nosso Deus Senhor Jesus Cristo. O encontro se concluiu com votos de um feliz ano novo e a esperança de que Deus abençoe as boas iniciativas em favor da Igreja de Cristo.