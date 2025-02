Já está disponível material pastoral para as "24 horas para o Senhor" de março

O encontro tradicional durante a Quaresma, "24 horas para o Senhor", começa em 28 de março, quando também se dá início ao Jubileu dos Missionários da Misericórdia. As igrejas do mundo todo são convidadas a permanecerem abertas durante um dia inteiro. Material em português produzido pelo Dicastério para a Evangelização já está disponível para preparar os fiéis ao momento de oração e confissão.

Andressa Collet - Vatican News

A iniciativa "24 horas para o Senhor", um momento de oração e reconciliação durante o período da Quaresma desejado pelo próprio Papa Francisco, será realizada neste ano simultaneamente com o Jubileu dos Missionários da Misericórdia que começa em 28 de março. Uma ocasião, como reitera o Pontífice na Bula de proclamação jubilar, para que todos "reanimem a esperança". Uma esperança, acrescenta dom Rino Fisichella, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, que vem de Deus, já que "Ele sustenta a vida" e "é o primeiro ponto de referência para uma abordagem coerente" sobre "o cenário da misericórdia e do perdão pleno e total" oferecido através da indulgência a "todos aqueles que desejam a conversão do coração".

De fato, o perdão é o sinal do amor porque nos é oferecido como dom gratuito que nos permite viver uma vida nova, “misericordiosa”, como afirma o Papa Francisco. O Jubileu, assim, é o momento propício para receber a graça da indulgência e as "24 horas para o Senhor" testemunham isso. Para a XII edição da iniciativa neste ano, o lema será «Tu és a minha esperança» (Sl 71,5), escolhido pelo Pontífice.

Subsídio litúrgico-pastoral em português

Com o objetivo de voltar a colocar no centro da vida das comunidades e das paróquias do mundo inteiro o sacramento da reconciliação, o Dicastério para a Evangelização divulgou um subsídio-pastoral para direcionar as atividades de base. Na noite de sexta-feira, 28 de março, e durante todo o dia de sábado, 29 de março, por exemplo, as dioceses são convidadas a aberturas extraordinárias da igreja, para oferecer a possibilidade de acesso a Confissões, de preferência num contexto de Adoração Eucarística. Como sempre, o evento poderia começar na sexta-feira à noite com a Liturgia da Palavra para preparar os fiéis para a Confissão, e ser concluído com a celebração da Santa Missa festiva no sábado à tarde.

Um subsídio litúrgico-pastoral para o momento já está sendo disponibilizado em preparação à iniciativa, que envolve desde a reflexão de dom Fisichella sobre "a esperança do perdão" no Jubileu e do Pe. Salvatore Sessa, até indicações de como conseguir a indulgência no Ano Santo e o aprofundamento do rito do Sacramento da Reconciliação e a programação do Jubileu dos Missionários da Misericórdia. O material pode ser baixado gratuitamente em português e outras 4 línguas, como inglês e espanhol, através do site do dicastério: www.evangelizatio.va.