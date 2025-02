De Hollywood ao Cinecittà de Roma, um encontro especial no Jubileu dos Artistas

Papas e cinema, há décadas um vínculo estreito e duradouro que agora, durante o Ano Santo, é enriquecido por uma página inédita: a primeira visita de um Pontífice aos estúdios de Cinecittà, em Roma, o maior estúdio cinematográfico da Europa. Francisco irá viver essa experiência na manhã de 17 de fevereiro para encontrar representantes do mundo da arte e da cultura, em colaboração com os estúdios romanos e o Ministério da Cultura da Itália.

por Dario E. Viganò

Cinecittà perde apenas para Hollywood. Durante a viagem apostólica aos Estados Unidos, de 10 a 21 de setembro de 1987, de fato, João Paulo II foi a Hollywood em 15 de setembro, onde fez um discurso no salão do “Registry Hotel” em Los Angeles. O Papa foi recebido por Lew Wasserman, um dos principais executivos de estúdio de Hollywood, por representantes da “Catholich News Network” e pelo arcebispo de Los Angeles, dom Roger Michael Mahony. Havia uma grande multidão para essa visita verdadeiramente excepcional: mais de 1.200 pessoas da indústria do cinema e da mídia americana participaram.

JP II com Charlton Heston

Houve, no entanto, muitos encontros dos Pontífices com o mundo do cinema. Vamos por ordem: entre março e junho de 1944, o então substituto da Secretaria de Estado, dom G. B. Montini - o futuro Papa Paulo VI - foi ao estúdio onde La porta del cielo (de De Sica e Zavattini) estava sendo filmado. No ano seguinte, foi Pio XII quem concedeu uma audiência aos membros do Motion Picture Executive Committee de Hollywood em 14 de julho de 1945.

Por falar em jubileu, Totò, Aldo Fabrizi e Macario visitaram São Pedro em 22 de dezembro para o Jubileu de 1950. Cinco anos depois, precisamente em 21 de junho e 8 de outubro de 1955, Pio XII fez os dois discursos sobre o filme ideal. Muitos representantes do mundo do entretenimento compareceram.

Pio XII ao saudar Vittorio De Sica

Montini tornou-se Papa e manteve seus laços com o cinema e os diretores (pensemos em contato com Zeffrelli e Rossellini). Em 6 de maio de 1967, ele recebeu profissionais da imprensa, do cinema, do rádio e da televisão no Vaticano, por ocasião do primeiro Dia Mundial das Comunicações Sociais. É interessante lembrar alguns dos nomes dos participantes: Elena Zareschi, Pietro Quaroni, Gina Lollobrigida, Cesco Baseggio, Giulietta Masina, Antonella Lualdi, Alida Valli, Ezio Gagliardo e Vito Pandolfi, Claudia Cardinale, Dino De Laurentiis, Sergio Tofano, Lidia Alfonsi, Eduardo De Filippo. O último encontro de Paulo VI com o cinema foi em 25 de março de 1974, quando ele se encontrou com a princesa Grace Kelly de Mônaco no Vaticano.

João Paulo II e Alberto Sordi

Depois de sua visita a Hollywood, João Paulo II se encontrou com Roberto Benigni em 11 de janeiro de 1999 na Sala Deskur da Cinemateca do Vaticano. Juntos, eles assistiram ao filme do diretor, La vita è bella. No ano seguinte, o ano do Grande Jubileu de 2000, em 17 de dezembro, por ocasião do Jubileu do mundo do entretenimento na Praça de São Pedro, o Papa se encontra com Alberto Sordi e Monica Vitti.

JP II e Monica Vitti

Foram muitos os encontros do Papa do fim do mundo com o mundo do cinema: em 8 de janeiro de 2015, ele se encontrou com Angelina Jolie; em 11 de janeiro de 2016, com Roberto Benigni; em 30 de novembro de 2016, com Martin Scorsese, autor de Silence, a quem mais tarde receberia em outras ocasiões. Certamente um conhecido e colaborador de Wim Wenders, diretor do filme Francesco. Um uomo di parola.

Papa Francisco com Roberto Benigni

Foi exatamente nesse ponto, depois de ter recebido diretores e equipes muitas vezes em casa, que o Papa duplicou a visita histórica de seu antecessor a Hollywood e foi a Cinecittà, onde, além do Teatro 5, onde Fellini adorava filmar, podemos encontrar muitas lembranças das obras do mestre de Rimini, como o Cristo transportado de helicóptero em seu filme La dolce vita. E quem sabe, desta vez também, o Papa Francisco não nos surpreenda revelando algumas de suas outras paixões cinematográficas.

Papa Francisco com Martin Scorsese