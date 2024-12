Hebdomada Papae: o boletim em latim deste 7 de dezembro

As notícias do Vaticano em latim, com tradução em italiano. Nesta edição: o Papa na Audiência Geral: proclamar o Evangelho é uma questão de fé, não de persuasão; Francisco no Angelus: que o Advento seja uma ocasião preciosa para iluminar o coração.

“HEBDÓMADA PAPAE”

NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE RÉDDITAE

Die séptimo mensis Decémbris anno bismillésimo vicésimo quarto

TÍTULI

In Generáli Audiéntia quaedam de Pontíficis mente: Evangélium est fídei arguméntum, non vero persuasiónis; bellum omníno est clades.

Ex Angélica Salutatióne nonnúllae Pontíficis cogitatiónes: inter metus et difficultátes; ad cor levándum úberem dat cópiam Advéntus.

Francíscus de X: hodiérna sérvitus “laesae humanitátis” est crimen.

Salútem plúrimam ómnibus vobis audiéntibus núntios Latínos dicit Catharína Agorelius.

Ouça o boletim em latim do Vatican News deste 7 de dezembro

NOTÍTIA 1

In Generális Audiéntiae catechési die quarto mensis Decémbris de Spíritus Sancti póndere est locútus Póntifex in Ecclésiae praedicatióne, rursus exínde de pace deprecánda. Alexánder De Carolis refert.

Evangélium nuntiáre sibi vult bonum de Iesu núntium praebére, effícere ut paschále mystérium ipsíus mortis resurrectionísque cognoscátur. Hoc est evangelizatúrae Ecclésiae opus, sed “Evangélium ‘per Spíritum Sanctum’ est praedicándum”, ipsíus poténtia adhíbita. Quod planum fecit Francíscus Papa ex catechési primae Audiéntiae Generális mensis Decémbris de pártibus quas in Ecclésiae praedicatióne agit Spíritus Sanctus. Hortátur Póntifex ne studeátur ‘persuadéntibus prudéntiae sermónibus, at Spíritus communicátio ipsiúsque virtus teneátur’”, praedicatóres suádens ut breves sermónes serant, non ultra decem moménta. Audiéntiae sub finem íterum de pace deprecánda, quóniam “bellum nihil solvit” sed “hóminum est clades”.

NOTÍTIA 2

In Angélica Salutatióne primae Advéntus domínicae cohortátus est Francíscus ut difficultátibus falsísque opinatiónibus occurrerémus “caput levántes” in Iesum, spem receptúri. Lóquitur Rosárius Tronnolone.

Anxietátes, metus et aegritúdines de própria vita vel de iis, quae hódie usu véniunt in terrárum orbe, effíciunt ut ánimus demittátur. Sed Iesu cum locus datur, fíeri potest ut “spes recuperétur”, potíssimum témpore quod ad Dómini Nativitátem nos cómparat. His quidem verbis die primo mensis Decémbris fidéles ac peregrinatóres in Petriáno Foro est allocútus Francíscus Papa, Salutatiónem Angélicam una dicéntes prima die Advéntus domínica. Déinceps inter Natiónes communitátem étiam atque étiam est precátus ut bella in terrárum orbe sedáret, quóniam – elátius dixit – “si belli calamitátes levi ánimo respiciúntur, cuncta humána família cóncidit”: neque victóres supérsunt neque victi.

NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE

In textu quodam qui est computátio, cóclea Póntifex X, cum recensétur Die Mundiális de delénda servitúte, de ópere coácto, prostitutióne, organórum commércio damnándis dísserit Póntifex: “tolerári non potest quod Dei vivi imágo nefáriis his rebus subiciátur”.

Per televisíficum núntium Retis mundiális precatiónis, mensis Decémbris propósitum Anno Sancto cito ventúro dicat Francíscus, ut “nostra roborétur fides, quae nos iuvet ad Christum resuscitátum agnoscéndum nostras inter vitas” atque effíciat ut “per nos” christiána spes “ad omnes eam quaeréntes pervéniat”.

Haec háctenus, próxima hebdómada núntios Latínos dénuo habébitis.

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

7 dicembre 2024

Titoli

Il Papa all’Udienza generale: annunciare il Vangelo è un fatto di fede, non di persuasione. All’appello: La guerra è una sconfitta

Angelus. Il Papa: tra paure e difficoltà, l’Avvento occasione preziosa per alleggerire il cuore

Francesco su X: la schiavitù moderna è un crimine di “lesa umanità"

Un cordiale benvenuto a tutti voi da Katarina Agorelius e bentrovati a questa edizione del notiziario in lingua latina.

(SERVIZI)

Nella catechesi all’udienza generale del 4 dicembre, il Pontefice ha parlato del ruolo dello Spirito Santo nella predicazione della Chiesa. Poi l’appello a pregare per la pace. Il servizio a Alessandro de Carolis.

Annunciare il Vangelo significa dare la buona notizia su Gesù, far conoscere il mistero pasquale della sua morte e risurrezione. È questa l’attività evangelizzatrice della Chiesa, ma “il Vangelo dev’essere predicato ‘mediante lo Spirito Santo’”, affidandosi alla sua potenza. È quanto ha spiegato Papa Francesco nella catechesi della prima udienza generale di dicembre sul ruolo dello Spirito Santo nella predicazione della Chiesa. Il Papa ha invitato a “fare affidamento non su ‘discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza’” raccomandando ai predicatori di fare discorsi brevi, che non superino 10 minuti. A fine udienza l’invito a pregare per la pace, perché “la guerra non risolve i problemi” ma "è una sconfitta umana".

All’Angelus della prima domenica di Avvento, Francesco ha invitato ad affrontare le angustie e le false convinzioni “alzando il capo” verso Gesù per ricevere speranza. Ce ne parla Rosario Tronnolone.

Ansie, paure e affanni per la vita personale o per quanto accade oggi nel mondo portano allo scoraggiamento. Ma facendo spazio a Gesù è possibile “ritrovare la speranza”, in modo particolare nel tempo che ci prepara al Natale. È con questo messaggio che Papa Francesco si è rivolto il 1 dicembre ai fedeli e ai pellegrini riuniti in Piazza San Pietro per l’Angelus della prima domenica di Avvento. Poi un lungo appello affinché la comunità internazionale si adoperi per fermare i conflitti nel mondo, perché ha sottolineato, “se prevalgono l’assuefazione e l’indifferenza agli orrori della guerra, tutta, tutta la famiglia umana è sconfitta”. Né vincitori, né vinti.

(NOTIZIE)

In un post sull’account @Pontifex di X, in occasione della Giornata internazionale per l'abolizione della schiavitù, il Papa ribadisce la condanna del lavoro forzato, della prostituzione, del traffico di organi: "Non possiamo tollerare che l’immagine del Dio vivo sia soggetta alla tratta più aberrante”

Nel video della Rete mondiale di preghiera, Francesco dedica l’intenzione per il mese di dicembre all’Anno Santo ormai alle porte, perché “ci rafforzi nella fede, aiutandoci a riconoscere Cristo risorto in mezzo alle nostre vite” e a permettere “che attraverso di noi” la speranza cristiana “arrivi a tutti coloro che la cercano”.

È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.